Escala la polémica: Reino Unido exige a la FIFA investigar a Argentina por la pancarta de las Malvinas

El Gobierno británico elevó este jueves la presión sobre la FIFA al exigir una investigación formal contra la selección argentina por exhibir una pancarta con el mensaje "Las Malvinas son Argentinas" tras la victoria 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
El ministro de Empresa y Comercio del Reino Unido, Peter Kyle, pidió al organismo rector del fútbol mundial abrir una investigación "exhaustiva" al considerar que el gesto vulnera el principio de mantener la política al margen del deporte, informó la agencia AFP.
"La política debe estar separada del fútbol. De hecho, uno de los principios fundamentales del Mundial es que la política esté separada del fútbol", declaró Kyle a la BBC.
El ministro añadió que ahora corresponde a la FIFA determinar si hubo una infracción.
"Esperamos que lleve a cabo una investigación sobre este asunto", afirmó.
La postura del ministro fue respaldada de inmediato por el Gobierno de Keir Starmer.
Un portavoz de Downing Street respondió al incidente con un mensaje de firmeza sobre la soberanía del archipiélago.
"Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas definitivamente lo son".
El portavoz reiteró además que la posición británica "no ha cambiado" y defendió que el futuro de las islas corresponde decidirlo a sus habitantes.
La pancarta que desató la polémica
La controversia comenzó al término del partido disputado el miércoles en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta.
Durante las celebraciones, el centrocampista Giovani Lo Celso desplegó sobre el césped una pancarta con la frase "Las Malvinas son Argentinas", acompañado por los defensas Nicolás Otamendi y Cristian Romero, quienes también la sostuvieron ante miles de espectadores.
El episodio adquirió mayor relevancia porque la FIFA había prohibido previamente el ingreso al estadio de banderas y otros elementos con mensajes políticos relacionados con las Malvinas, una restricción que incluso había sido confirmada antes del encuentro por la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva.
Hasta este jueves, la FIFA no había emitido una decisión oficial, aunque evalúa las imágenes y los informes del partido para determinar si la conducta de los futbolistas constituye una manifestación política prohibida por sus reglamentos.
No sería un caso inédito. En 2014, la FIFA sancionó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con una multa de 30.000 francos suizos después de que jugadores argentinos exhibieran una pancarta con el mismo mensaje antes de un amistoso frente a Eslovenia.
Especialistas en derecho deportivo consideran que, de repetirse un castigo, lo más probable sería una nueva sanción económica contra la AFA, sin consecuencias deportivas para la selección, que disputará la final del Mundial el próximo domingo frente a España en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.
El reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, territorio administrado por el Reino Unido desde el siglo XIX, sigue siendo uno de los principales puntos de fricción entre ambos países y cobró una dimensión histórica tras la guerra de 1982. La rivalidad futbolística entre argentinos e ingleses ha estado marcada desde entonces por ese conflicto, especialmente desde el Mundial de México 1986, cuando Diego Maradona eliminó a Inglaterra con los recordados goles de "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".
Preguntas frecuentes sobre la polémica de la pancarta de las Malvinas en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el Reino Unido exige sanciones a Argentina en el Mundial 2026?
El Reino Unido exige sanciones a Argentina porque varios jugadores argentinos exhibieron una pancarta con el mensaje "Las Malvinas son Argentinas" tras su victoria sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. El gobierno británico argumenta que este acto viola el principio de mantener la política al margen del deporte, un principio fundamental para la FIFA.
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¿Qué acciones podría tomar la FIFA contra Argentina?
La FIFA podría imponer una sanción económica a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), similar a un caso anterior en 2014. No se esperan consecuencias deportivas para la selección argentina debido a la exhibición de la pancarta, aunque la FIFA evalúa las imágenes y los informes del partido para determinar si hubo una infracción de sus reglamentos.
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¿Cuál es el trasfondo histórico del conflicto por las Islas Malvinas?
El conflicto por las Islas Malvinas tiene sus raíces en la ocupación británica de 1833, considerada por Argentina un acto de fuerza contrario al derecho internacional que vulneró su integridad territorial. La guerra de 1982 intensificó la disputa y sigue siendo un punto de fricción entre ambos países, afectando incluso eventos deportivos como el Mundial de fútbol.
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¿Cómo ha reaccionado el gobierno argentino ante esta polémica?
El gobierno argentino reafirma su soberanía sobre las Malvinas y respalda la acción de los jugadores como parte de su derecho histórico y legítimo. La vicepresidenta Victoria Villarruel ha expresado opiniones fuertes contra el Reino Unido, mientras que el presidente Javier Milei mantiene una postura de firmeza en el reclamo de soberanía sobre las islas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.