Escala la polémica: Reino Unido exige a la FIFA investigar a Argentina por la pancarta de las Malvinas

El Gobierno británico elevó este jueves la presión sobre la FIFA al exigir una investigación formal contra la selección argentina por exhibir una pancarta con el mensaje "Las Malvinas son Argentinas" tras la victoria 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

El ministro de Empresa y Comercio del Reino Unido, Peter Kyle, pidió al organismo rector del fútbol mundial abrir una investigación "exhaustiva" al considerar que el gesto vulnera el principio de mantener la política al margen del deporte, informó la agencia AFP.

"La política debe estar separada del fútbol. De hecho, uno de los principios fundamentales del Mundial es que la política esté separada del fútbol", declaró Kyle a la BBC.

El ministro añadió que ahora corresponde a la FIFA determinar si hubo una infracción.

"Esperamos que lleve a cabo una investigación sobre este asunto", afirmó.

La postura del ministro fue respaldada de inmediato por el Gobierno de Keir Starmer.

Un portavoz de Downing Street respondió al incidente con un mensaje de firmeza sobre la soberanía del archipiélago.

"Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas definitivamente lo son".

El portavoz reiteró además que la posición británica "no ha cambiado" y defendió que el futuro de las islas corresponde decidirlo a sus habitantes.

La pancarta que desató la polémica

La controversia comenzó al término del partido disputado el miércoles en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta.

Durante las celebraciones, el centrocampista Giovani Lo Celso desplegó sobre el césped una pancarta con la frase "Las Malvinas son Argentinas", acompañado por los defensas Nicolás Otamendi y Cristian Romero, quienes también la sostuvieron ante miles de espectadores.

El episodio adquirió mayor relevancia porque la FIFA había prohibido previamente el ingreso al estadio de banderas y otros elementos con mensajes políticos relacionados con las Malvinas, una restricción que incluso había sido confirmada antes del encuentro por la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva.

Hasta este jueves, la FIFA no había emitido una decisión oficial, aunque evalúa las imágenes y los informes del partido para determinar si la conducta de los futbolistas constituye una manifestación política prohibida por sus reglamentos.

No sería un caso inédito. En 2014, la FIFA sancionó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con una multa de 30.000 francos suizos después de que jugadores argentinos exhibieran una pancarta con el mismo mensaje antes de un amistoso frente a Eslovenia.

Especialistas en derecho deportivo consideran que, de repetirse un castigo, lo más probable sería una nueva sanción económica contra la AFA, sin consecuencias deportivas para la selección, que disputará la final del Mundial el próximo domingo frente a España en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.

El reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, territorio administrado por el Reino Unido desde el siglo XIX, sigue siendo uno de los principales puntos de fricción entre ambos países y cobró una dimensión histórica tras la guerra de 1982. La rivalidad futbolística entre argentinos e ingleses ha estado marcada desde entonces por ese conflicto, especialmente desde el Mundial de México 1986, cuando Diego Maradona eliminó a Inglaterra con los recordados goles de "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".