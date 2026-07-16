"Quedará algún cubano vivo para esa fecha": Las duras reacciones de los cubanos tras el nuevo anuncio de Trump

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que "muchas cosas van a suceder en Cuba en los próximos quizás dos meses" provocaron este jueves una oleada de escepticismo, ironías y frustración entre los cubanos en redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron con incredulidad a un nuevo anuncio sobre el futuro de la isla.

Trump hizo las declaraciones durante una entrevista con el corresponsal de Fox News, Trey Yingst, en la Casa Blanca. Al ser preguntado sobre una posible acción contra Cuba, afirmó que no creía que la isla siguiera el mismo camino que Venezuela, aunque añadió: "Podríamos hacer eso con Cuba. No sería difícil para nosotros hacerlo".

La publicación de CiberCuba en Facebook que recogía esas declaraciones acumuló más de 300 comentarios en pocas horas. La mayoría coincidía en una misma idea: los cubanos llevan demasiado tiempo escuchando promesas de cambios que nunca llegan.

Uno de los mensajes más compartidos resumía ese sentimiento con una pregunta cargada de desesperanza: "¿Quedará algún cubano vivo para esa fecha?"

Otros recurrieron al humor para expresar el cansancio.

"Esto tiene más temporadas que Grey's Anatomy", escribió un usuario.

"De dos en dos llegaremos al milenio", comentó otro.

Varios internautas recordaron que no es la primera vez que Trump anuncia cambios inminentes para Cuba. Mencionaron declaraciones anteriores en las que aseguró que la isla estaba "lista para caer", habló de un cambio próximo o advirtió que actuaría "en poco tiempo" si se confirmaba la presencia de drones iraníes en territorio cubano.

"Háganle captura de pantalla a esto para cuando llegue septiembre", ironizó un lector.

Otro comentario reflejaba el desgaste que provoca la espera en medio de la crisis que atraviesa el país.

"Si el cubano de a pie tiene que esperar hasta que termine tu mandato, media Cuba ya estará tres metros bajo tierra."

También hubo quienes interpretaron las palabras del mandatario como parte de una estrategia política de cara a las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.

"Lo que está haciendo es entreteniendo al cubano para que voten en noviembre", escribió un usuario.

Las declaraciones de Trump llegan en un momento de creciente tensión entre Washington y La Habana. En los últimos meses, la administración estadounidense ha endurecido las sanciones contra el régimen cubano, mientras CBS News reveló esta semana que el Pentágono evaluó distintos escenarios para una eventual operación militar contra la isla, aunque funcionarios estadounidenses aclararon que una intervención inmediata no está sobre la mesa.

Mientras tanto, los cubanos continúan enfrentando una profunda crisis económica y energética, marcada por prolongados apagones, escasez de alimentos y combustible y el deterioro de las condiciones de vida.

Quizá el comentario que mejor resumió el sentir predominante fue uno de los más breves: "Dos meses más de agonía extrema".