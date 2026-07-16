Trump dice que Cuba «no será como Venezuela» y explica la diferencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no cree que Cuba siga el mismo camino que Venezuela, aunque aseguró que Washington podría actuar de manera similar si así lo decidiera.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el corresponsal jefe de Fox News, Trey Yingst, en la Casa Blanca.
"Veo a Cuba. Muchas cosas van a suceder en Cuba en los próximos quizás dos meses, pero no lo veo siendo como Venezuela", dijo Trump a Yingst en un clip compartido en X por el propio reportero.
Cuando Yingst le preguntó si se refería a una posible acción militar contra la isla, el mandatario respondió sin descartar esa posibilidad.
"Venezuela tiene enormes cantidades de petróleo. Podríamos hacer eso con Cuba. No sería difícil para nosotros hacerlo".
Trump explicó que, a su juicio, la diferencia entre ambos países no radica en la capacidad de Estados Unidos para intervenir, sino en el valor estratégico de Venezuela por sus recursos naturales.
"Venezuela es mucho más grande que Cuba, pero tiene el oro. Realmente tiene oro. Tiene mucho oro, mucho petróleo. Probablemente tiene la tierra más valiosa del mundo en términos de oro y rubíes", afirmó.
Las declaraciones llegan tras revelarse planes del Pentágono
Las palabras del mandatario se producen apenas un día después de que CBS News revelara que altos mandos militares del Pentágono evaluaron en las últimas semanas distintos escenarios para una eventual operación contra Cuba, entre ellos un asalto aéreo encabezado por la 101.ª División Aerotransportada.
Según ese reporte, a finales de junio el Ejército estadounidense realizó una sesión de planificación para analizar posibles cursos de acción que implicarían el despliegue de miles de soldados.
El portavoz interino del Pentágono, Joel Valdez, evitó pronunciarse sobre la información y se limitó a señalar que el Departamento de Guerra "no hace comentarios sobre operaciones militares hipotéticas". No obstante, funcionarios citados por CBS aclararon que una intervención inmediata es considerada poco probable debido a que buena parte de las capacidades militares estadounidenses permanecen concentradas en Oriente Medio.
Crece la presión sobre La Habana
Las declaraciones de Trump se producen en medio de una escalada de presión de Washington contra el régimen cubano.
En los últimos meses, la administración estadounidense ha endurecido las sanciones contra La Habana, ha reducido de forma drástica el suministro de petróleo hacia la isla y mantiene desplegado en el Caribe el portaaviones USS Nimitz como parte de la Operación Southern Spear.
El pasado 14 de julio, Trump ya había advertido que actuaría "en poco tiempo" si se confirmaba la presencia en Cuba de drones iraníes Shahed-136, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, instó el 11 de julio a la dirigencia cubana a emprender "reformas reales... antes de que sea demasiado tarde".
Las declaraciones del presidente llegan además en un momento de profunda crisis para la isla, marcada por apagones, escasez de combustible y un creciente deterioro económico.
Preguntas frecuentes sobre las declaraciones de Trump respecto a Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué dijo Trump sobre una posible intervención militar en Cuba?
Trump no descartó la posibilidad de una intervención militar en Cuba, mencionando que, aunque no cree que sea necesario, Estados Unidos podría actuar de manera similar a como lo hizo en Venezuela. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista en la Casa Blanca.
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¿Por qué Trump considera a Venezuela un objetivo más estratégico que Cuba?
Trump comparó a ambos países y destacó que Venezuela es más estratégica debido a sus recursos naturales, como el petróleo y el oro, que lo hacen más valioso desde un punto de vista económico. En contraste, Cuba no posee esos recursos, lo que influye en las decisiones de intervención.
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¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos contra Cuba recientemente?
En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado las sanciones contra Cuba, restringiendo el suministro de petróleo y desplegando fuerzas militares en el Caribe como parte de la Operación Southern Spear. Estas acciones forman parte de una estrategia de presión sobre el régimen cubano.
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¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano a las amenazas de Trump?
El régimen cubano, liderado por Miguel Díaz-Canel, ha adoptado un discurso de resistencia, afirmando que están dispuestos a "luchar hasta la última gota de sangre" ante cualquier agresión de Estados Unidos. Sin embargo, la situación interna sigue siendo crítica debido a la crisis económica y energética.
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