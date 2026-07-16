Campesino cubano: «La economía camina pa'trás»

Un ganadero de la provincia de Granma volvió a sacudir las redes sociales con un video publicado en Facebook en el que denuncia la lógica absurda del sistema agropecuario cubano: el Estado le compra la leche a 38 pesos el litro y la revende al consumidor a 25, es decir, por debajo de lo que le cuesta producirla.

«Camina para atrás, pagan la leche a 38 y la venden a 25 kilos, eso es para atrás. El que inventó esa economía, camina para atrás. Entonces no puede ir para adelante nunca, de esa manera. Ni benefician al pueblo, ni nos benefician a nosotros los productores», afirma Andrés Manuel Sosa Ramírez, campesino de Yara,.

El productor no se limita a señalar el precio invertido: también denuncia que el cobro puede demorarse casi un año entero.

«Perdemos al doble porque entonces nos pagan al año la leche. ¿Cómo la van a pagar? Si de 25 kilos en 25 kilos a 38 pesos, casi un año para juntar el dinero. Economía para atrás se llama eso», sentenció.

No es la primera vez que Sosa Ramírez expone públicamente los abusos que enfrenta. En mayo de 2026, el Centro Nacional de Control Pecuario (CENCOP) le impuso una multa de 60,000 pesos por una supuesta diferencia de edad en sus animales, sanción que él calificó de instrumento de «sumisión» contra los criadores.

Un mes después, en junio, recibió una segunda multa de 200,000 pesos por tener su ganado creciendo en tierras ociosas, una sanción que generó más de 13 millones de vistas en Facebook y encendió el debate sobre la política agraria del régimen.

Cuando el gobierno anunció un paquete de 176 medidas económicas el 19 de junio, Sosa Ramírez cuestionó públicamente su efectividad porque su multa no fue retirada: «En varias de esas medidas devalúan la multa que me pusieron a mí, pero no me la quitaron. Me la dejaron, tengo que pagarla. ¿Serán reales las nuevas medidas estas?», preguntó, y ofreció venderle al Estado dos de sus mejores vacas a 100,000 pesos cada una para saldar la deuda.

El testimonio de este ganadero de Yara lejos de ser una anécdota aislada refleja una crisis estructural que lleva años destruyendo el sector lácteo cubano.

Cuba ha perdido más de 900,000 cabezas de ganado vacuno desde 2019, y al cierre de 2024 el hato nacional apenas alcanzaba tres millones de animales, casi 400,000 menos que el año anterior.

La producción de leche cayó un 37,6% solo en enero de 2025, y el país genera menos de 200 millones de litros anuales frente a una demanda de 500 millones.

Los impagos son crónicos: Acopio de La Habana acumulaba cerca de 200 millones de pesos en deudas con productores, y en Camagüey el 36% de los ganaderos no entregó ni un litro de leche en 2025 por falta de incentivos.

Más de 100,000 niños cubanos no reciben leche diariamente, consecuencia directa de un sistema que, como describe Sosa Ramírez, lleva décadas caminando para atrás.