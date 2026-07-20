Encuentran sin vida a campesino en su finca de Guantánamo tras presunto asalto

Antonio Yemén, conocido en su comunidad como «Toñito», fue hallado sin vida en su finca de Cerrajón Arriba, municipio Manuel Tames, provincia de Guantánamo, en circunstancias que residentes de la zona describen como un presunto asalto para robarle animales.

Las primeras informaciones fueron difundidas por las páginas de Facebook Nio Reportando un Crimen y El Más Puro Rodeo Cubano, que citaron testimonios de vecinos y personas cercanas a la comunidad.

El Más Puro Rodeo Cubano identificó a Toñito como campesino y ganadero, señaló que también habría sido sustraída parte de su ganado y advirtió sobre la vulnerabilidad de quienes trabajan y viven en el campo cubano ante los robos y hechos violentos.

Según la información recibida por Nio Reportando un Crimen, varios individuos habrían irrumpido en la propiedad durante la madrugada del martes con el propósito de sustraer animales.

El testimonio asegura que los presuntos agresores se llevaron cinco vacas, un mulo y varios animales más. Posteriormente, habrían atado a Antonio con alambres de púas y lo habrían golpeado repetidamente.

La misma fuente afirmó que la víctima habría muerto por estrangulación, de acuerdo con la información que supuestamente manejan los peritos encargados de investigar el caso.

Antonio vivía solo y su finca se encontraba en una zona de difícil acceso. Según el relato difundido en redes sociales, el cuerpo fue descubierto al día siguiente y ya presentaba un avanzado estado de descomposición.

Ambas fuentes coinciden en señalar que varias personas permanecerían detenidas como sospechosas y que la investigación de este horrendo crimen continúa.

Familiares, amigos y residentes de Cerrajón Arriba describieron a Toñito como un hombre muy querido, trabajador y dedicado al campo.

El caso se suma a otros episodios de violencia contra campesinos y ganaderos registrados en distintas zonas rurales de Cuba.

El Más Puro Rodeo Cubano resumió la preocupación de la comunidad rural con una pregunta: «¿Hasta cuándo nuestros campesinos y ganaderos tendrán que vivir con miedo de perder sus bienes y hasta sus propias vidas?».

En mayo, por ejemplo, el campesino Osvaldo Carbonel fue asesinado en Segundo Frente, Santiago de Cuba, después de intentar recuperar unos bueyes que le habían robado.

Antes, en junio de 2025, Agustín Pellicer Charón, un campesino de casi 70 años, fue torturado y asesinado en Quintoque, Songo-La Maya. De su propiedad habrían sustraído alrededor de 15 cabezas de ganado.

En septiembre de ese mismo año, un padre y su hijo fueron encontrados asesinados en una finca de Candelaria, provincia de Artemisa.

El municipio Manuel Tames también había sido escenario de un robo violento contra un campesino en septiembre de 2024. Por aquel caso, un tribunal de Guantánamo impuso en junio de 2025 condenas de hasta 25 años de prisión.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró al menos 193 robos vinculados con el hurto y sacrificio de ganado entre enero y junio de 2025, una cifra que refleja la inseguridad que afecta al campo cubano.