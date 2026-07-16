Nueva avería en conductora de Santiago de Cuba interrumpe el servicio de agua

Una nueva rotura en la tubería principal de abastecimiento dejó sin agua a amplios sectores de Santiago de Cuba, apenas seis días después de que la ciudad sufriera una avería idéntica en la misma infraestructura.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas Santiago informó a través del canal televisivo local Tvsantiago que el miércoles por la mañana «se produce un fallo en la tubería de 1,000 mm de PEAD, ubicada en micro 7, Gascón».

La nueva grieta golpea de nuevo a una ciudad que apenas comenzaba a recuperar el suministro tras la avería que dejó sin agua a todo Santiago de Cuba el pasado viernes 10 de julio.

Según el comunicado oficial, la rotura provocó una caída en la entrada de agua a las Plantas Potabilizadoras Quintero 1 y 2, que quedaron operando con un gasto promedio de apenas 1,000 litros por segundo.

Ante la magnitud del fallo, la empresa decretó el cierre total de la conductora y suspendió el servicio a todos los sectores hidrométricos que estaban recibiendo agua.

Captura de Facebook / Tvsantiago

El suministro quedó reservado exclusivamente para centros hospitalarios: el Hospital Clínico Quirúrgico, el Banco de Sangre, el Hospital Infantil Sur y el Hospital Militar, junto con los circuitos ubicados en sus inmediaciones y sobre la carretera central.

«Para garantizar la disminución del gasto en la conductora, cierre total. Las brigadas de conductora listas para enfrentar el trabajo de forma ininterrumpida, y lograr culminar en el menor tiempo posible», señaló Aguas Santiago en su comunicado, sin precisar un plazo concreto de reparación.

Lo que el comunicado oficial no menciona es el patrón alarmante que revela esta nueva avería: la misma tubería de 1,000 mm de polietileno de alta densidad ya había fallado el 10 de julio, apenas seis días antes, lo que obligó a brigadas a realizar soldaduras bajo la lluvia durante varios días hasta concluir los trabajos entre el 13 y el 14 de julio.

Dos roturas en menos de una semana en la misma infraestructura no son una coincidencia: son la expresión más cruda del deterioro estructural acumulado durante décadas de abandono y desidia gubernamental.

Esta conductora ya había colapsado en julio de 2024, dejando sin agua al 80 % de la ciudad durante varios días, y volvió a fallar en marzo pasado, con reparaciones que no comenzaron hasta el 3 de abril.

El sistema Quintero, que abastece al 80 % de Santiago de Cuba, opera muy por debajo de su capacidad, agravado por la crisis eléctrica que paraliza las estaciones de bombeo.

Desde el 7 de julio, la estación Gota Blanca dejó de funcionar completamente, reduciendo aún más la entrada de agua al sistema.

El director de ingeniería de Aguas Santiago, Orlando Romero Veranes, reconoció oficialmente que la causa directa del colapso es la imposibilidad de operar las estaciones de bombeo con tan poca electricidad, una admisión que apunta directamente a la responsabilidad del régimen en la gestión energética del país.

Más del 60 % del agua que se distribuye en la ciudad no se clora por fallas en los grupos electrógenos, lo que ha generado brotes de dengue y hepatitis A entre la población.

Zonas como El Cristo acumulaban hasta 48 días sin agua antes de la avería del 10 de julio, y los cacerolazos en Santiago de Cuba se han convertido en una constante desde el 1 de julio, con consignas de «¡Queremos corriente!» y «¡Libertad!»

La ONU calificó en abril pasado la situación hídrica de Santiago de Cuba como de «impacto humanitario sistémico», una descripción que el gobierno cubano no ha traducido en ninguna solución estructural para los santiagueros.