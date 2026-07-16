Joe Biden publicará sus memorias presidenciales dos semanas después de las elecciones de noviembre

El expresidente Joe Biden anunció la publicación de sus memorias presidenciales bajo el título «Promise Me, America», previstas para el 17 de noviembre, según confirmó la editorial Little, Brown and Company a la agencia Associated Press.

El libro saldrá a la venta apenas dos semanas después de las elecciones legislativas de mitad de mandato, en las que los demócratas buscan recuperar el control del Congreso.

El anuncio llegó a través de un video en el que Biden describió el alcance de la obra: «'Promise Me, America' trata sobre los desafíos que enfrentamos como nación. Trata sobre las decisiones que tomé y por qué las tomé. Sobre todo, trata sobre mi fe en la promesa de Estados Unidos».

El exmandatario también adelantó que el libro abordará «por qué elegí presentarme a la reelección y por qué elegí hacerme a un lado».

Entre los temas que cubrirá figuran la pandemia de COVID-19, la economía, las guerras en Afganistán, Ucrania y Oriente Medio, la restauración de la democracia tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, y el punto más esperado por los lectores: la explicación de su salida de la carrera presidencial en 2024.

El calendario de publicación ha generado inquietud dentro del Partido Demócrata. Muchos de sus dirigentes siguen divididos sobre el legado de Biden y temen que cualquier filtración o promoción anticipada del libro reavive las disputas internas justo antes de los comicios de noviembre, cuando prefieren mantener el foco en el historial del presidente republicano Donald Trump.

Biden ha sido el presidente de mayor edad y su salud fue motivo de especulación durante gran parte de su mandato. Él logró sortear dudas y temores hasta el desastroso debate del 27 de junio de 2024 contra Trump, en medio de la campaña de reeleción, cuando mostró tal deterioro mental que se desencadenó una ola de presión en el Partido Demócrata y tuvo que retirarse de la contienda.

La exprimera dama Jill Biden abordó el episodio en su libro «View from the East Wing», publicado en junio. «La mayor lección para nosotros fue que si no explicas algo lo suficientemente bien, la pregunta no desaparecerá. Nunca se ofreció una explicación lo bastante satisfactoria sobre el desempeño de Joe en el debate, y mucha gente nunca lo superó», escribió.

En el mismo video de anuncio, Biden se refirió a su estado de salud. Diagnosticado con cáncer de próstata agresivo en mayo de 2025 y tras completar una ronda de radioterapia en octubre de ese año, el expresidente aseguró que «el tratamiento va realmente muy bien» y agradeció «a todos los que han ofrecido sus oraciones y apoyo y buenos deseos».

El título del libro forma parte de una cadena de obras anteriores: «Promise Me, Dad» (2017), centrada en la muerte de su hijo Beau Biden por cáncer cerebral, y «Promises to Keep» (2008), publicada durante su primera campaña presidencial. Biden no trabajó solo en el nuevo volumen, sino con un pequeño equipo, según confirmó la editorial.

Little, Brown and Company declinó revelar los detalles financieros del acuerdo, aunque según el Wall Street Journal, Biden habría recibido un anticipo de alrededor de 10 millones de dólares, una cifra inferior a la obtenida en su momento por Barack Obama y Bill Clinton.

El precio de venta al público se fijó en 42 dólares.

Biden cumplirá 84 años el 20 de noviembre, tres días después de la publicación del libro. Una portavoz de la editorial confirmó que tiene previsto realizar una gira de promoción y conceder entrevistas.