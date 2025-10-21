“¡Tocó la campana!”: Joe Biden completa tratamiento contra el cáncer

Joe Biden, acompañado por su esposa Jill, su hija Ashley y dos de sus nietos.

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, completó su tratamiento de radioterapia como parte de la lucha contra un cáncer de próstata agresivo, según confirmó un portavoz a CNN.

El exmandatario, que cumplirá 83 años el próximo mes, cerró esta etapa con un gesto cargado de simbolismo: tocó la campana en el Penn Medicine Radiation Oncology de Filadelfia, una tradición que representa la esperanza y la fuerza de quienes enfrentan el cáncer.

Joe Biden, acompañado por su esposa Jill, su hija Ashley y dos de sus nietos, celebra el final de su tratamiento contra el cáncer en el Penn Medicine Radiation Oncology de Filadelfia.

La hija del expresidente, Ashley Biden, compartió en sus redes sociales el emotivo momento acompañado de un mensaje de gratitud hacia el equipo médico. “¡Tocó la campana! Gracias a los increíbles médicos, enfermeras y personal de Penn Medicine. ¡Estamos muy agradecidos!”, escribió en una historia de Instagram.

En otra publicación, Ashley añadió una foto familiar donde aparecen Biden, su esposa, la doctora Jill Biden, y dos de sus nietos, junto al mensaje: “Papá ha sido muy valiente durante su tratamiento. Estoy muy agradecida”.

El portavoz de Biden no precisó cuáles serán los próximos pasos médicos, pero su entorno asegura que el expresidente mantiene el optimismo que ha caracterizado su vida pública y personal.

“La expectativa es que podremos superar esto”, dijo Biden a CNN semanas atrás, cuando reveló que el cáncer, aunque agresivo, no había afectado ningún órgano y que sus huesos “seguían fuertes”.

El diagnóstico de cáncer de próstata con metástasis ósea fue anunciado en mayo, y desde entonces el exmandatario se ha sometido a un intenso plan de tratamiento que incluyó radioterapia, medicamentos hormonales y, meses antes, una cirugía de Mohs para eliminar lesiones de cáncer de piel.

A pesar del desafío, Biden ha mantenido su agenda activa: se espera que hable este domingo en Boston, donde recibirá un premio a la trayectoria en el Instituto Edward M. Kennedy, y que participe en un evento demócrata en Nebraska el próximo mes.

Una historia de resistencia

El caso de Biden ha sido seguido de cerca por la prensa internacional, no solo por su relevancia política, sino también por la manera en que ha enfrentado la enfermedad con serenidad y mensajes de esperanza.

En octubre, el expresidente había comenzado la radioterapia acompañado de su familia y reafirmando su fe en los “lugares rotos”, una frase inspirada en Ernest Hemingway que el político suele repetir para recordar que de las dificultades nacen las fuerzas más grandes.

“El cáncer nos afecta a todos. Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los momentos difíciles”, expresó Biden en su cuenta de X al inicio del tratamiento, junto a una foto familiar en la que aparecía sonriente, acompañado por su esposa y su gato Willow.

A sus 82 años, el expresidente encarna una de las virtudes más admiradas por sus compatriotas: la resiliencia. Tocar la campana no fue solo el cierre de una etapa médica, sino también un símbolo de vida, coraje y esperanza para millones de personas que atraviesan el mismo camino.