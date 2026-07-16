Foro Libertas: El PPE alzó la voz por la libertad frente al autoritarismo

En una época marcada por guerras, incertidumbre geopolítica y un preocupante retroceso de las libertades fundamentales en numerosas regiones del mundo, el Foro Libertas del Partido Popular Europeo, celebrado en Madrid, ha representado mucho más que una reunión de dirigentes políticos. Ha sido una reafirmación moral y política de los principios que hicieron posible la construcción de la Europa democrática tras las tragedias del siglo XX y un recordatorio de que la libertad jamás puede darse por garantizada.

Durante dos jornadas de intenso debate, dirigentes europeos, jefes de gobierno, eurodiputados, académicos, defensores de los derechos humanos y representantes de la resistencia democrática frente a diversos regímenes autoritarios, coincidimos en un mensaje esencial: la democracia liberal continúa siendo el sistema que mejor protege la dignidad humana, y su defensa exige determinación, coherencia y solidaridad internacional. Este fue, en esencia, el verdadero espíritu de Libertas.

El encuentro dejó claro que las amenazas contra las sociedades abiertas ya no proceden únicamente del terrorismo o de las crisis económicas. Hoy la democracia enfrenta un desafío mucho más amplio: el fortalecimiento de un eje autoritario integrado por Estados que concentran el poder, restringen las libertades individuales, subordinan la justicia al poder político, persiguen a la oposición y utilizan la propaganda y la desinformación como instrumentos permanentes de dominación.

En ese contexto, las referencias a la agresión rusa contra Ucrania, al creciente peso estratégico de la China, gobernada por el Partido Comunista y a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron menciones aisladas. Formaron parte de una misma reflexión sobre la necesidad de que las democracias actúen con firmeza frente a quienes pretenden debilitar el orden internacional basado en el respeto al derecho, la libertad y la soberanía de los pueblos.

Las intervenciones de Alberto Núñez Feijóo, de Antonio Tajani, vicepresidente del Gobierno italiano y ministro de Asuntos Exteriores, de Dolors Montserrat, del expresidente José María Aznar, del eurodiputado Antonio López-Istúriz y de numerosos dirigentes europeos reflejaron una convicción compartida: Europa no puede permitirse la indiferencia frente a quienes sufren prisión, persecución y exilio por defender principios democráticos.

No se trató únicamente de condenar dictaduras. Se trató de reivindicar aquello que las distingue de las democracias: el Estado de derecho, la separación de poderes, las elecciones libres, el pluralismo político, la libertad religiosa, la libertad de expresión, el derecho de propiedad, la iniciativa privada y la economía de mercado como instrumentos para generar prosperidad y autonomía ciudadana frente al poder del Estado.

Frente a quienes consideran que estos principios constituyen simples conceptos teóricos, el Foro recordó una verdad elemental: donde desaparecen la independencia judicial y la libertad económica, tarde o temprano también desaparecen las libertades políticas.

Especialmente significativa resultó la intervención de la jurista venezolana Tamara Sujú, cuya trayectoria en la documentación de violaciones de derechos humanos ha convertido su voz en una referencia internacional. Su llamado a acompañar, visibilizar y apadrinar a los presos políticos recordó que detrás de cada expediente judicial fabricado por una dictadura existe una persona privada arbitrariamente de su libertad, una familia destruida y una sociedad a la que se pretende gobernar mediante el miedo.

Las democracias no pueden limitarse a expresar solidaridad ocasional. Deben transformar esa solidaridad en una política permanente de acompañamiento, denuncia y respaldo a quienes pagan el precio más alto por defender la libertad.

Precisamente esa dimensión humana adquirió una fuerza especial durante el panel “Un horizonte común para la libertad”, en el que junto a Rosa María Payá, expusimos la tragedia que vive nuestra patria. Trasladamos al corazón del Foro la realidad cotidiana de los cubanos que continúan enfrentando la represión, el hambre, los apagones, la pobreza y la ausencia de derechos fundamentales bajo un sistema político que no admite competencia electoral, prensa libre ni oposición legal.

La acogida que recibimos demostró que la causa de la libertad de Cuba sigue ocupando un lugar importante en la conciencia democrática europea. Pero también evidenció algo aún más trascendente: la lucha de los cubanos forma parte de una batalla mucho más amplia por la defensa universal de la dignidad humana.

Lo mismo ocurre con el liderazgo de María Corina Machado y de tantos demócratas venezolanos que luchan por el retorno de la democracia a su país; con Juan Sebastián Chamorro y quienes resisten pacíficamente la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua; y con miles de ciudadanos anónimos que, desde distintas partes del mundo, siguen creyendo que ninguna tiranía puede ser eterna.

El Foro Libertas recordó, además, que la defensa de la libertad no constituye únicamente una obligación ética. Es también una necesidad estratégica para las democracias occidentales. Cada dictadura que consolida su poder fortalece redes internacionales de influencia, corrupción, desinformación y cooperación represiva que terminan afectando la seguridad y la estabilidad de las propias sociedades democráticas.

Por ello, apoyar a quienes luchan pacíficamente contra el autoritarismo no significa intervenir en asuntos internos de otros países. Significa defender los valores sobre los que descansa la convivencia internacional y proteger un orden basado en el respeto de los derechos fundamentales.

Europa democrática nació de la decisión de colocar a la persona en el centro de la vida política. Esa herencia, profundamente influida por el humanismo cristiano y por la tradición liberal democrática, constituye el mejor antídoto frente a los proyectos totalitarios que subordinan al individuo al Estado, al partido único o al caudillo.

Ese legado quedó plenamente reflejado en Madrid. Al concluir el Foro Libertas, quienes venimos de Cuba, Venezuela y Nicaragua renovamos nuestras esperanzas. Quedamos con la certeza de que nuestra lucha obtiene cada vez mayor solidaridad.

Es una realidad que las dictaduras prosperan cuando el mundo libre guarda silencio, pero retroceden cuando las democracias hablan con una sola voz, acompañan a las víctimas y convierten la solidaridad en acción política.

Al presidente del PPE Manfred Weber, Alberto Núñez Feijóo, Antonio Tajani, Dolors Montserrat y a todos los dirigentes, parlamentarios, expertos y participantes que hicieron posible este encuentro les debemos un sincero reconocimiento. También a quienes, desde distintas responsabilidades, reafirmaron que la defensa de la libertad constituye una responsabilidad compartida por todas las democracias.

En Madrid, el Foro Libertas demostró que Europa todavía está dispuesta a hacerlo. Y ese mensaje, para millones de personas que aún viven privadas de libertad, representa la esperanza de que el mundo democrático no ha renunciado a su deber de defender la libertad allí donde más se necesita.