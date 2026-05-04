José Daniel Ferrer busca apoyo en Europa para presionar al régimen cubano

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José Daniel Ferrer se presentó este lunes en el Parlamento Europeo para reunirse con eurodiputados, explicarles la situación en Cuba y recabar respaldo para el «Acuerdo de Liberación de Cuba», un plan de transición democrática que el líder opositor está presentando durante una gira por más de diez países europeos.

«Estoy desde temprano en el Parlamento Europeo y además de dar las gracias a varios eurodiputados por resoluciones como la que aquí comparto, explico la realidad actual de Cuba, la grave crisis que vive nuestro pueblo, la terrible situación de los presos políticos, la brutal represión contra opositores y críticos del régimen criminal y la necesidad de poner fin al Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con la dictadura castro comunista», escribió Ferrer en sus redes sociales.

El líder y fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) añadió que todos los eurodiputados visitados le dieron su apoyo al Acuerdo de Liberación y manifestaron solidaridad con los presos políticos cubanos.

La gira europea arrancó el pasado viernes desde Madrid, impulsada por la organización Prisoners Defenders y su presidente Javier Larrondo, con quien Ferrer se reencontró en el aeropuerto de Madrid-Barajas tras diez años sin verse.

El objetivo de la gira es reunirse con legisladores, parlamentos, gobiernos y organizaciones de derechos humanos para denunciar la represión del régimen, exigir la liberación de los presos políticos y presionar por un cambio en las políticas europeas hacia Cuba.

El Acuerdo de Liberación de Cuba fue firmado el 2 de marzo de 2026 en Miami por más de 30 organizaciones del exilio, entre ellas la Asamblea de la Resistencia Cubana y la coalición Pasos de Cambio de Rosa María Payá.

El plan propone tres fases: restauración de libertades civiles y liberación de presos políticos, estabilización con un gobierno provisional, y democratización con elecciones libres supervisadas internacionalmente.

El pasado martes, Florida reconoció oficialmente el Acuerdo de Liberación como «el camino hacia una Cuba libre y democrática», mediante una proclamación de la senadora estatal Alexis Calatayud.

Ferrer llegó a esta gira europea apenas siete meses después de salir de Cuba rumbo a Miami junto a su esposa Nelva Ortega y sus tres hijos, el 13 de octubre de 2025, tras ser liberado de la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.

Antes de su liberación, había permanecido detenido desde el 11 de julio de 2021, cuando fue arrestado durante las protestas del 11J, e incomunicado desde marzo de 2023, sin que su familia pudiera acceder a información sobre su estado de salud.

En junio de 2025, Ferrer inició una huelga de hambre en prisión para denunciar las condiciones inhumanas, el aislamiento y las torturas que sufría, con un grave deterioro de su salud.

El Parlamento Europeo aprobó el 19 de septiembre de 2024 una resolución específica sobre su caso que exigió la liberación inmediata e incondicional de Ferrer, condenó la tortura y los tratos degradantes, e instó al Consejo a aplicar sanciones bajo la Ley Magnitski de la UE contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba.

Esa misma resolución reiteró «la posibilidad de activar la cláusula de suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba, dado que el régimen cubano ha violado continuamente las cláusulas fundamentales de derechos humanos del Acuerdo».

Sin embargo, a pesar de las sucesivas condenas del Parlamento Europeo y de la presión de la sociedad civil cubana, la Comisión Europea mantiene el acuerdo vigente bajo el enfoque de «compromiso crítico», sin traducir las resoluciones parlamentarias en acciones concretas.

Fuentes fiables citadas en la resolución del Parlamento Europeo de 2024 afirman que el régimen cubano retiene a más de mil presos políticos, incluidos menores de edad, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Lizandra Góngora, cuyo estado de salud fue descrito como crítico.