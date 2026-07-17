Joven ofrece 20 mil pesos por recuperar bicicleta robada en La Habana: «Las piedras rodando se encuentran»

“Se me grabó su cara”: joven busca al ladrón que le robó la bicicleta

Un joven identificado como Albert Businesses en Facebook ofrece una recompensa de 20,000 pesos cubanos a quien le dé información o le devuelva su bicicleta, robada este jueves en plena vía pública en El Vedado, La Habana.

El afectado publicó la denuncia en el grupo «Bicicletas en venta la Habana» relatando que el robo ocurrió en el banco ubicado por las calles 23 y O, una de las intersecciones más transitadas del municipio.

«Sin dar tanta muela ni lastima, hoy me robaron ésta bici en el banco q está por 23 y O, ya la denuncia está hecha. Doy 20 mil de recompensa al que me diga o me la entregue», escribió.

La bicicleta sustraída es una mountain bike negra de la marca HYPER, de origen estadounidense y que no se comercializa oficialmente en Cuba, por lo que su valor en el mercado informal puede oscilar entre 300 y 800 dólares.

Acompañó la publicación con una foto donde muestra la bicileta.

El joven señaló que ya formalizó la denuncia policial antes de recurrir a las redes sociales, aunque eso no le impidió lanzar una advertencia directa al responsable: «El HP que lo hizo se me grabó su cara, las piedras rodando se encuentran».

Quien tenga información puede contactarlo al número 50277594.

El caso refleja una práctica cada vez más extendida en Cuba: ante la falta de respuesta efectiva de las autoridades, los ciudadanos acuden a grupos de Facebook para denunciar robos y ofrecer recompensas.

Una madre en Cienfuegos recurrió a la misma vía en mayo pasado tras el robo de la bicicleta de su hijo de dos años y la inacción policial. «Ya no me queda otro remedio que acudir a las redes», declaró entonces.

En junio de 2025, un cubano elevó a 200,000 pesos la recompensa por su motocicleta robada en La Habana, evidenciando que estas cifras van en aumento junto con la inseguridad.

El deterioro de la seguridad ciudadana en la isla tiene cifras alarmantes. Según organizaciones de derechos humanos, el crimen ha crecido de forma sostenida en Cuba y en 2025 se registraron 2,833 delitos verificados a nivel nacional, un aumento del 115% respecto a 2024 y del 337% desde 2023.

Los robos fueron el delito más frecuente, con 1,536 casos registrados, lo que representa un incremento del 479% desde 2023.

La bicicleta se ha convertido en un bien especialmente codiciado en este contexto: la crisis de combustible y el colapso del transporte público en La Habana han disparado su uso como medio de movilidad, elevando su valor y atractivo para los ladrones.