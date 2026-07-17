Joven ofrece 20 mil pesos por recuperar bicicleta robada en La Habana: «Las piedras rodando se encuentran»

Un joven identificado como Albert Businesses en Facebook ofrece una recompensa de 20,000 pesos cubanos a quien le dé información o le devuelva su bicicleta, robada este jueves en plena vía pública en El Vedado, La Habana.
El afectado publicó la denuncia en el grupo «Bicicletas en venta la Habana» relatando que el robo ocurrió en el banco ubicado por las calles 23 y O, una de las intersecciones más transitadas del municipio.
«Sin dar tanta muela ni lastima, hoy me robaron ésta bici en el banco q está por 23 y O, ya la denuncia está hecha. Doy 20 mil de recompensa al que me diga o me la entregue», escribió.
La bicicleta sustraída es una mountain bike negra de la marca HYPER, de origen estadounidense y que no se comercializa oficialmente en Cuba, por lo que su valor en el mercado informal puede oscilar entre 300 y 800 dólares.
Acompañó la publicación con una foto donde muestra la bicileta.
El joven señaló que ya formalizó la denuncia policial antes de recurrir a las redes sociales, aunque eso no le impidió lanzar una advertencia directa al responsable: «El HP que lo hizo se me grabó su cara, las piedras rodando se encuentran».
Quien tenga información puede contactarlo al número 50277594.
El caso refleja una práctica cada vez más extendida en Cuba: ante la falta de respuesta efectiva de las autoridades, los ciudadanos acuden a grupos de Facebook para denunciar robos y ofrecer recompensas.
Una madre en Cienfuegos recurrió a la misma vía en mayo pasado tras el robo de la bicicleta de su hijo de dos años y la inacción policial. «Ya no me queda otro remedio que acudir a las redes», declaró entonces.
En junio de 2025, un cubano elevó a 200,000 pesos la recompensa por su motocicleta robada en La Habana, evidenciando que estas cifras van en aumento junto con la inseguridad.
El deterioro de la seguridad ciudadana en la isla tiene cifras alarmantes. Según organizaciones de derechos humanos, el crimen ha crecido de forma sostenida en Cuba y en 2025 se registraron 2,833 delitos verificados a nivel nacional, un aumento del 115% respecto a 2024 y del 337% desde 2023.
Los robos fueron el delito más frecuente, con 1,536 casos registrados, lo que representa un incremento del 479% desde 2023.
La bicicleta se ha convertido en un bien especialmente codiciado en este contexto: la crisis de combustible y el colapso del transporte público en La Habana han disparado su uso como medio de movilidad, elevando su valor y atractivo para los ladrones.
Preguntas frecuentes sobre el aumento de robos y la seguridad en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué ha aumentado el robo de bicicletas en La Habana?
El aumento del robo de bicicletas en La Habana se debe principalmente a la crisis de combustible y el colapso del transporte público, que han incrementado el valor y la demanda de este medio de transporte. La bicicleta se ha convertido en un bien codiciado, tanto para uso personal como para reventa en el mercado informal.
Publicidad
¿Cuál es la respuesta de las autoridades ante los robos en Cuba?
En muchos casos, la respuesta de las autoridades ha sido ineficaz o tardía, lo que ha llevado a los ciudadanos a recurrir a las redes sociales para denunciar robos y buscar ayuda. La percepción general es que la policía cubana destina más recursos al control político que a la protección ciudadana, lo que agrava la sensación de inseguridad.
Publicidad
¿Cómo están reaccionando los ciudadanos ante la ola de robos?
Ante la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades, los ciudadanos cubanos están utilizando las redes sociales como principal herramienta de denuncia y búsqueda de justicia. Muchos ofrecen recompensas para recuperar sus pertenencias, y algunos han comenzado a tomar medidas por cuenta propia, como capturar a los delincuentes y entregarlos a la policía.
Publicidad
¿Qué impacto tiene el deterioro de la seguridad en la vida diaria de los cubanos?
El deterioro de la seguridad ha afectado significativamente la vida diaria de los cubanos. La creciente inseguridad limita la movilidad y obliga a los ciudadanos a buscar alternativas para proteger sus bienes. Además, el aumento de los robos genera una sensación de vulnerabilidad y desconfianza hacia las autoridades encargadas de garantizar la seguridad ciudadana.
Publicidad
Vídeos relacionados:
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.