Sube a 4,930 la cifra oficial de fallecidos por los terremotos en Venezuela

El gobierno venezolano elevó este jueves a 4,930 la cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio, según el parte oficial difundido por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que también registra 16,740 heridos y 6,462 personas rescatadas con vida.

La tragedia comenzó el 24 de junio cuando dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5, separados por apenas 39 segundos, sacudieron el norte de Venezuela con epicentros en los estados Yaracuy y Carabobo.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) lo catalogó como el terremoto más potente en Venezuela desde 1900 y emitió una alerta roja con estimaciones de entre 10,000 y 100,000 posibles fallecidos.

Desde entonces, la cifra oficial ha escalado de forma sostenida: 164 muertos el 25 de junio, 920 el 26, 1,430 el 27, 1,943 el 30 de junio, 2,645 el 3 de julio, 3,535 el 6 de julio, 4,490 el 12 de julio y 4,829 el miércoles. El parte de este jueves suma 101 fallecidos adicionales en 24 horas.

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El documento oficial detalla además que 128,324 familias han recibido atención, mientras 21,210 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios y otras 17,907 se encuentran sin vivienda.

En cuanto a la infraestructura, el régimen de Nicolás Maduro reporta 856 edificios afectados y 190 completamente colapsados, con los estados de La Guaira —declarado Zona de Desastre—, Distrito Capital, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón como las zonas más golpeadas.

La respuesta humanitaria moviliza a 30,989 efectivos desplegados, 31,745 voluntarios y 2,278 rescatistas internacionales de más de 30 países. Se han distribuido 10,063 toneladas de alimentos, 26,738,575 litros de agua y se han atendido 35,781 pacientes.

La secuencia sísmica no cesa: el parte oficial contabiliza 1,308 réplicas desde el sismo principal, una cifra que refleja la inestabilidad geológica persistente en la región, ubicada en el límite entre las placas tectónicas del Caribe y Sudamérica.

Una de las mayores controversias en torno a la catástrofe es la ausencia de cifras oficiales de desaparecidos.

El gobierno de Maduro no ha publicado ese dato, mientras que la ONU estima hasta 50,000 personas sin localizar y la plataforma ciudadana «Encuéntralos» registraba más de 71,000 al 29 de junio.

La discrepancia entre los 4,930 muertos oficiales y la estimación del USGS —que proyectó hasta 100,000 fallecidos— alimenta las dudas sobre el subregistro que organismos internacionales y medios independientes han señalado desde los primeros días.

Entre las víctimas hay al menos siete cubanos confirmados muertos y 21 desaparecidos, concentrados en edificios de La Guaira como el Coral Park, el Oasis Beach y el Coral Beach.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba declaró el 27 y el 29 de junio que no tenía confirmación oficial de compatriotas entre las víctimas, una postura que generó críticas ante los reportes ciudadanos que documentaban casos concretos.

La cifra de 4,930 muertos convierte al doble terremoto del 24 de junio en la catástrofe natural más letal de Venezuela en más de un siglo, y los expertos advierten que el número seguirá creciendo mientras continúen las labores de búsqueda entre los escombros.