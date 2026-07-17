EE.UU. anuncia restricciones de visas para terroristas de extrema izquierda y sus aliados

El Departamento de Estado anunció este jueves una nueva política que impedirá el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos extranjeros que financien, recluten, colaboren o brinden apoyo a grupos terroristas de extrema izquierda.
La medida fue oficializada por el secretario de Estado, Marco Rubio, mediante un comunicado publicado en la página oficial del Departamento de Estado y acompañada de un mensaje en la red social X.
"Los extranjeros que financian, incitan o colaboran con terroristas de extrema izquierda son enemigos de nuestra civilización. No son bienvenidos en Estados Unidos", escribió Rubio.
La nueva política se aplicará bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite declarar inadmisibles a personas cuya entrada pueda tener consecuencias adversas para los intereses de política exterior de Estados Unidos. Según el Departamento de Estado, esta disposición no contempla exenciones.
¿Quiénes serán afectados?
De acuerdo con el comunicado, las restricciones alcanzarán a extranjeros que hayan participado en actividades relacionadas con organizaciones terroristas de extrema izquierda, incluido el financiamiento, el apoyo logístico, el reclutamiento, la incitación a la violencia o la facilitación de acciones terroristas.
Rubio afirmó que estos grupos utilizan estructuras organizadas para promover la violencia con fines políticos y atacar las instituciones de las sociedades democráticas.
El anuncio coincide con la Conferencia Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, celebrada este jueves en Washington con representantes de más de 60 países.
Durante ese encuentro, Rubio sostuvo que durante años la atención internacional se concentró en el terrorismo yihadista, mientras otras formas de terrorismo político recibieron menos atención dentro de las estrategias de seguridad.
La nueva política forma parte además del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional-7 (NSPM-7), firmado por el presidente Donald Trump en septiembre de 2025, que estableció una estrategia para combatir organizaciones extremistas de izquierda.
Cuba vuelve a aparecer en el discurso de Rubio
Cuba ocupó un lugar destacado en los argumentos expuestos por el secretario de Estado.
El pasado 4 de junio, Rubio afirmó que la isla fue durante décadas "la capital mundial del terrorismo de izquierda radical" y recordó que el régimen de Fidel Castro entrenó y respaldó a movimientos guerrilleros latinoamericanos como las FARC y el ELN.
Esa línea de actuación se reforzó el 13 de julio, cuando Washington sancionó a las Brigadas de Respuesta Rápida y a las Milicias de Tropas Territoriales de Cuba como parte de la política de presión de la administración Trump contra el régimen cubano.
La medida genera críticas
La nueva política también ha despertado cuestionamientos en Estados Unidos.
Un grupo de once legisladores demócratas envió una carta a Rubio en la que pidió conocer las evidencias que sustentan la estrategia y expresó preocupación por el enfoque adoptado por la administración.
Desde Cuba, el canciller Bruno Rodríguez calificó la conferencia ministerial organizada por Washington de "macartista" y aseguró que está basada en "la mentira", según declaraciones difundidas por los medios oficiales del régimen.
Rubio, sin embargo, ha insistido en que el acceso a Estados Unidos no constituye un derecho.
"Nadie tiene derecho automático a una visa", afirmó el secretario de Estado en febrero de este año, al defender una política migratoria basada en consideraciones de seguridad nacional.
Preguntas Frecuentes sobre las Restricciones de Visas de EE.UU. para Terroristas de Extrema Izquierda
CiberCuba te lo explica:
¿Qué implica la nueva política de restricción de visas anunciada por EE.UU.?
La nueva política de restricción de visas impedirá el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos extranjeros que financien, recluten, colaboren o brinden apoyo a grupos terroristas de extrema izquierda. Esta medida se aplica bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y no admite exenciones. La política tiene como objetivo proteger los intereses de política exterior de EE.UU. y se enmarca en la estrategia antiterrorista de la administración Trump.
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¿Cómo afecta esta política a ciudadanos cubanos?
La política afecta a ciudadanos cubanos debido a las acusaciones de que Cuba ha sido un patrocinador del terrorismo de izquierda radical. Marco Rubio ha señalado a Cuba como un centro de apoyo para grupos guerrilleros en Latinoamérica, como las FARC y el ELN. Además, EE.UU. ha impuesto sanciones a entidades cubanas y ha restringido visas a personas vinculadas al régimen cubano, como parte de una presión sostenida contra la isla.
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¿Cuál es la relación entre la política de visas y la Conferencia Ministerial sobre Terrorismo Político?
La nueva política de visas fue anunciada en el contexto de la Conferencia Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político. Este evento reunió a representantes de más de 60 países para abordar la amenaza de la extrema izquierda. Marco Rubio destacó la importancia de enfrentar el terrorismo político no solo en su forma yihadista, sino también de extrema izquierda, subrayando el papel de Cuba en este fenómeno.
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¿Qué críticas ha generado la nueva política de restricción de visas?
La política ha generado críticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Algunos legisladores demócratas han cuestionado la falta de evidencias que sustenten la estrategia, mientras que desde Cuba, el canciller Bruno Rodríguez ha calificado la medida de "macartista" y basada en mentiras. Además, algunos países europeos han expresado malestar por la convocatoria a la conferencia ministerial con poca antelación.
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