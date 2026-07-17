EE.UU. anuncia restricciones de visas para terroristas de extrema izquierda y sus aliados

El Departamento de Estado anunció este jueves una nueva política que impedirá el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos extranjeros que financien, recluten, colaboren o brinden apoyo a grupos terroristas de extrema izquierda.

La medida fue oficializada por el secretario de Estado, Marco Rubio, mediante un comunicado publicado en la página oficial del Departamento de Estado y acompañada de un mensaje en la red social X.

"Los extranjeros que financian, incitan o colaboran con terroristas de extrema izquierda son enemigos de nuestra civilización. No son bienvenidos en Estados Unidos", escribió Rubio.

La nueva política se aplicará bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite declarar inadmisibles a personas cuya entrada pueda tener consecuencias adversas para los intereses de política exterior de Estados Unidos. Según el Departamento de Estado, esta disposición no contempla exenciones.

¿Quiénes serán afectados?

De acuerdo con el comunicado, las restricciones alcanzarán a extranjeros que hayan participado en actividades relacionadas con organizaciones terroristas de extrema izquierda, incluido el financiamiento, el apoyo logístico, el reclutamiento, la incitación a la violencia o la facilitación de acciones terroristas.

Rubio afirmó que estos grupos utilizan estructuras organizadas para promover la violencia con fines políticos y atacar las instituciones de las sociedades democráticas.

El anuncio coincide con la Conferencia Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, celebrada este jueves en Washington con representantes de más de 60 países.

Durante ese encuentro, Rubio sostuvo que durante años la atención internacional se concentró en el terrorismo yihadista, mientras otras formas de terrorismo político recibieron menos atención dentro de las estrategias de seguridad.

La nueva política forma parte además del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional-7 (NSPM-7), firmado por el presidente Donald Trump en septiembre de 2025, que estableció una estrategia para combatir organizaciones extremistas de izquierda.

Cuba vuelve a aparecer en el discurso de Rubio

Cuba ocupó un lugar destacado en los argumentos expuestos por el secretario de Estado.

El pasado 4 de junio, Rubio afirmó que la isla fue durante décadas "la capital mundial del terrorismo de izquierda radical" y recordó que el régimen de Fidel Castro entrenó y respaldó a movimientos guerrilleros latinoamericanos como las FARC y el ELN.

Esa línea de actuación se reforzó el 13 de julio, cuando Washington sancionó a las Brigadas de Respuesta Rápida y a las Milicias de Tropas Territoriales de Cuba como parte de la política de presión de la administración Trump contra el régimen cubano.

La medida genera críticas

La nueva política también ha despertado cuestionamientos en Estados Unidos.

Un grupo de once legisladores demócratas envió una carta a Rubio en la que pidió conocer las evidencias que sustentan la estrategia y expresó preocupación por el enfoque adoptado por la administración.

Desde Cuba, el canciller Bruno Rodríguez calificó la conferencia ministerial organizada por Washington de "macartista" y aseguró que está basada en "la mentira", según declaraciones difundidas por los medios oficiales del régimen.

Rubio, sin embargo, ha insistido en que el acceso a Estados Unidos no constituye un derecho.

"Nadie tiene derecho automático a una visa", afirmó el secretario de Estado en febrero de este año, al defender una política migratoria basada en consideraciones de seguridad nacional.