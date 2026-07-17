Cubano denuncia brutal golpiza en centro de detención de inmigrantes en Texas: "Pensé que me iban a matar"

Un cubano de 31 años denunció haber sido golpeado por un grupo de guardias en el centro de detención Camp East Montana, ubicado en la base militar de Fort Bliss, en El Paso (Texas), después de pasar más de 20 horas sin recibir alimentos y reclamar comida golpeando una puerta metálica.

El testimonio de Ricardo H. forma parte del informe "Solo saldrás deportado o muerto: Detención abusiva de inmigrantes en Fort Bliss", publicado esta semana por Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que documenta presuntos abusos en el mayor centro de detención de inmigrantes de Estados Unidos.

Según el informe, tras patear la puerta para exigir comida, unos 15 agentes irrumpieron en el área donde se encontraba detenido.

"Seis agentes me inmovilizaron boca abajo. Todavía tengo un dolor intenso en el oído y en la clavícula derecha. También me pisotearon el cuello. A mis 31 años, nunca había visto la muerte hasta ese día. Pensé que me iban a matar", relató el cubano.

Un patrón de presuntos abusos

El informe, de 84 páginas, se basa en entrevistas realizadas a 80 personas, de las cuales 71 fueron consultadas mientras permanecían detenidas en Camp East Montana entre octubre de 2025 y junio de 2026.

Los investigadores sostienen que las agresiones no serían hechos aislados, sino parte de un patrón de castigos contra los detenidos.

Según los testimonios recogidos, agentes vestidos de negro, con el rostro cubierto y sin identificación visible irrumpían en módulos con capacidad para 72 personas para reprimir huelgas de hambre, protestas por la falta de atención médica o reclamos relacionados con las condiciones de reclusión.

"Si una persona alza la voz para defenderse, se desquitan con todos nosotros... simplemente por insistir en que se respeten nuestros derechos o nos den comida y medicinas", declaró otro detenido identificado como Germán L.

Denuncias de desapariciones y condiciones insalubres

Human Rights Watch y la ACLU afirman que más de 60 entrevistados aseguraron haber sido detenidos pese a contar con documentación que acreditaba su permanencia legal en Estados Unidos.

Varios describieron su arresto como una desaparición forzada, al denunciar que fueron trasladados por agentes encapuchados entre distintos centros de detención sin poder comunicarse con familiares o abogados y sin aparecer en los registros públicos del ICE durante ese período.

El informe también denuncia condiciones de reclusión degradantes, entre ellas baños cubiertos de heces y orina, celdas inundadas con aguas residuales, falta de jabón, escasa ventilación y acceso muy limitado al exterior.

Un cubano murió bajo custodia

Entre los casos documentados figura el del cubano Gerardo Lunas Campos, de 55 años, quien falleció el 3 de enero de 2026 mientras permanecía detenido en Fort Bliss.

De acuerdo con el informe, la autopsia practicada por el forense del condado de El Paso determinó que la causa de la muerte fue asfixia por compresión del cuello y el torso, por lo que el caso fue clasificado como homicidio.

El FBI mantiene abierta una investigación y la familia del fallecido presentó una demanda civil en la que reclama una indemnización superior al millón de dólares.

El documento también sostiene que migrantes cubanos y venezolanos habrían recibido presiones para aceptar deportaciones hacia México mientras aún tenían procesos migratorios pendientes.

El DHS rechaza las acusaciones

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó las conclusiones del informe y aseguró que las denuncias son "categóricamente falsas".

"Ningún detenido está siendo golpeado ni maltratado. Garantizar la seguridad y el bienestar de las personas bajo nuestra custodia es una prioridad absoluta para el ICE", afirmó un portavoz.

Por su parte, Angélica César, investigadora de Human Rights Watch y la ACLU, sostuvo que los hechos documentados reflejan problemas estructurales en el sistema de detención migratoria.

"Las personas detenidas en Camp East Montana son seres humanos que merecen ser tratadas con dignidad y protegidas de cualquier daño", afirmó.