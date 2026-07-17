Ulises Aquino al régimen: «Si no había seguridad energética, ¿por qué construyeron esa cantidad de hoteles?»

El barítono cubano Ulises Aquino Guerra publicó una carta abierta dirigida al ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en la que hace una de las críticas más contundentes y documentadas que el artista ha dirigido al régimen en medio del peor colapso energético de la historia de la Isla.

En una publicación en Facebook, Aquino desmonta el discurso oficial con cifras y contradicciones del propio gobierno.

Recuerda que el exministro de Economía Alejandro Gil afirmó en una ocasión en una Mesa Redonda que Cuba producía el 60 % del combustible que necesitaban sus plantas eléctricas, y lanza la pregunta directa: «¿Era falso? ¿Nos mintió?».

A esa contradicción suma otra igual de reveladora: si el sistema energético no tenía garantías, ¿por qué el régimen construyó hoteles por valor de 19,000 millones de dólares, que están conectados a la misma red eléctrica que el pueblo?.

El cantante lírico traza entonces un cuadro detallado de la deuda externa cubana para preguntar adónde fue el dinero.

Rusia condonó el equivalente a 30,000 millones de dólares; el Club de París condonó los intereses sobre 8,487 millones; Japón tiene pendientes 1,170 millones; México, 340 millones; España, 500 millones.

Aquino estima que Cuba debe hoy alrededor de 41,000 millones de dólares y está en impago, lo que genera solo en intereses -a un tipo mínimo del 5 %- unos 1,500 millones de dólares anuales sin pagar un centavo de capital.

«Todas esas deudas no las firma el pueblo, pero es quien termina pagándolas», escribe.

Captura de Facebook / Ulises Aquino Guerra

Pero lo que más le preocupa no es la magnitud de la deuda, sino su consecuencia estructural: «Al no invertir en las termoeléctricas, no tendremos jamás como pagarla. Estaremos condenados, como usted dijo, a adaptarnos a ser miserables en el siglo XXI».

La carta exige la dimisión del ministro y del gobierno en pleno, y propone una consulta popular para que los ciudadanos decidan con su voto si están dispuestos a seguir soportando la situación.

«Lo honesto, lo justo y lo revolucionario es que tengan el honor de dimitir», afirma Aquino.

El promotor cultural también arremete contra las 176 medidas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional en junio, calificándolas de «absolutamente capitalistas» e «imposibles de llevar a cabo» sin el insumo que todo lo sostiene: electricidad.

«Esto no es un sacrificio más, esto es extinguir definitivamente los sueños de una nación completa, para sostener un sistema económico que ha fracasado y ustedes lo saben», concluye el barítono en su carta al ministro.

La publicación llega días después de que el ministro De la O Levy respondiera al cuarto apagón total de 2026 con la frase «aquí no se rinde nadie», sin anunciar ninguna medida concreta para incrementar la generación eléctrica.

Días después ocurrió un nuevo colapso total del sistema eléctrico nacional ocurrió el 14 de julio y dejó sin electricidad a más de nueve millones de personas.

Esta no es la primera vez que Aquino dirige una crítica de este calibre al régimen.

El 12 de julio escribió una carta a sus padres revolucionarios fallecidos lamentando que su sacrificio hubiera desembocado en un fracaso histórico.

En junio, respondió a Díaz-Canel tras el Pleno Extraordinario del PCC con una pregunta que resume la indignación acumulada: «¿Y si dependía de nosotros, por qué no lo cambiaron? ¿Tuvieron que llevarnos hasta este calvario para darse cuenta?»