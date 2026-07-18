Estados Unidos convierte el Mundial de Fútbol en una máquina de 20 mil millones de dólares

El Mundial de Fútbol 2026 generó un impacto económico de cerca de 20,000 millones de dólares en Estados Unidos, según estimaciones del Bank of America publicadas víspera de la final que este domingo enfrenta a Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El director general de Bank of America, Brian Moynihan, reveló la cifra en una entrevista con CBS News y la enmarcó dentro de un efecto global aún mayor: «La cantidad total que se genera económicamente alrededor de la FIFA es de cerca de 40,000 millones de dólares, de los que 20,000 millones son en Estados Unidos, e, incluso, al observar ciudades anfitrionas como Kansas City, podemos ver tasas de crecimiento y gasto más rápidos que en otras ciudades».

El motor de ese crecimiento fue el turismo, el consumo en bares y restaurantes y el impulso general al gasto privado en las 11 ciudades sede estadounidenses.

Kansas City, con apenas 520,000 habitantes, esperaba recibir 650,000 visitantes y registró un crecimiento del gasto turístico del 16,7% en las primeras semanas del torneo, con el 82% del presupuesto de los visitantes destinado a restaurantes y comida.

Un visitante extranjero gastó en promedio 5,000 dólares durante el torneo, aproximadamente 10 veces más que un turista estadounidense.

A escala global, un estudio de Bloomberg Intelligence estimó que la FIFA podría obtener cerca de 9,000 millones de dólares en ingresos por la Copa del Mundo, lo que representaría un incremento superior al 40% respecto al récord de 6,314 millones registrado en el Mundial de Catar 2022.

El mismo informe proyectó un impulso a las ventas globales de hasta 80,000 millones de dólares, «con una proyección de aceleración del gasto en los sectores de turismo, hotelería y gastronomía, comercio minorista, publicidad y bienes de consumo».

El efecto económico en Estados Unidos resultó unas 10 veces superior al registrado en México, el otro gran anfitrión, donde la consultora Deloitte calculó un impacto de 2,543 millones de dólares, generando 101,255 empleos temporales.

Pese a las cifras récord, los analistas advierten que el resultado quedó por debajo de las expectativas: un informe oficial previo de la FIFA estimaba un impacto de más de 30,000 millones de dólares en actividad económica bruta solo para el territorio estadounidense.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos reportó una subida interanual de apenas 0,2% en la llegada de viajeros aéreos internacionales en junio, el primer mes del torneo, con 4,39 millones de llegadas en todo el país, en un contexto de caída del turismo global hacia el país del 5,4% en 2025.

El torneo fue el primero en la historia con 48 selecciones participantes, frente a las 32 de ediciones anteriores, lo que implicó casi el doble de partidos y una duración de cerca de 40 días repartidos entre 16 ciudades sede de tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

La final de este domingo, que enfrenta a Argentina con España en el primer duelo mundialista entre ambas selecciones, contará con la presencia de Donald Trump, quien entregará el trofeo al campeón junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en lo que se perfila como el cierre de la Copa del Mundo más lucrativa de la historia del fútbol.