¿El Partido Demócrata usó opositores cubanos para intentar recuperar Florida?

El politólogo Julio Shiling, director de Patria de Martí, defendió en una tertulia en CiberCuba, compartida con Zoé Valdés y César Reynel Aguilera, que el Partido Demócrata diseñó un plan deliberado para usar a miembros de la «nueva arribada» de opositores cubanos al exilio con el objetivo de erosionar el control político cubanoamericano en el sur de la Florida.

Shiling expuso su análisis durante el programa Transición en Cuba, conducido por Tania Costa: «El plan del Partido Demócrata era que algunos miembros de esa nueva arribada de opositores cubanos, les ayudara a minar el control que la derecha cubana ha ejercido o tiene en este momento en el sur de la Florida. Ese era el plan», afirmó.

Según el analista, esa estrategia se inscribía directamente en la lógica del «Obamismo» y el acercamiento de la Administración Obama a Cuba: traer una nueva oleada de migrantes y disidentes con el propósito de reconfigurar el voto cubanoamericano. El objetivo final, en palabras del propio Shiling parafraseando la intención demócrata: «Vamos a quitarle la Florida al Partido Republicano. Claro. Se la vamos a quitar. Ese era el plan».

Ese plan, sin embargo, no prosperó. «No funcionó porque Trump se reeligió. No funcionó por un montón de razones, pero en mi opinión, esa era parte del plan», explicó Shiling.

Por su parte el escritor César Reynel Aguilera advirtió contra la tendencia a hablar de «los Estados Unidos» como un actor monolítico. «Tenemos que ser muy rigurosos en ese aspecto porque no es lo mismo la Administración de Donald Trump que la del segundo de los Bush», señaló, subrayando que las diferencias entre administraciones, momentos políticos y geografías —California, Nueva York, Florida, Texas, Nebraska— son determinantes para entender la relación entre Washington y el exilio cubano.

En ese mismo hilo, los participantes de la tertulia denunciaron la existencia de lo que Reynel Aguilera describió como una «operación de contubernio entre el castrismo y la izquierda estadounidense», que incluiría la creación de sitios de diseminación de noticias orientados a influir en la comunidad exiliada.

El debate adquirió urgencia concreta por la situación de Maykel «Osorbo» Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, dos de los presos políticos más emblemáticos del 11J. Ambos fueron retirados de sus prisiones sin notificación a sus familias —Otero Alcántara el 7 de julio y Osorbo el 10 de julio— tras aceptar el exilio bajo un ultimátum del régimen que les ofrecía esa salida o permanecer encarcelados hasta 2030. La administración Trump había dado a Cuba en abril un plazo de dos semanas para liberar a los presos políticos. Ese plazo venció sin cumplirse. Finalmente este sábado 18 de julio, Otero tenía previsto llegar a Miami.

Reynel Aguilera expresó su deseo de que ambos lleguen pronto a Florida, pero advirtió sobre la vulnerabilidad de los recién llegados ante la manipulación. «Hay muchas cosas en las cuales nosotros no tenemos capacidad de hacerle ver a esa persona que recién llega, cuán vulnerable es a la manipulación de los que lo soltaron y de muchos de los que lo están esperando, porque están en contubernio», alertó.

El Partido Demócrata de Florida lanzó en 2026 una estrategia para recuperar el voto cubanoamericano de cara a las elecciones de medio término de noviembre, enfocada en temas económicos como el costo de vida, la vivienda y la salud.

Para los opositores que lleguen al exilio, Reynel Aguilera resumió su consejo en dos palabras: «Decencia y pragmatismo, pragmatismo y decencia. Si tú llegas al exilio, no ataques a quien no te ha atacado».