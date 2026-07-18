Apagones en Cuba: pronóstico catastrófico para la noche

Cuba enfrenta este sábado una nueva jornada de apagones masivos tras una noche en que el déficit eléctrico no dio tregua.
Según el comunicado oficial de la Unión Eléctrica, a las 06:00 horas la disponibilidad del Sistema Electroenergético Nacional era de apenas 955 MW frente a una demanda de 2,750 MW, con 1,770 MW afectados.
El viernes fue uno de los días más duros del año: los cortes se extendieron durante las 24 horas, incluyendo toda la madrugada, y la afectación máxima alcanzó los 2,310 MW a las 21:40 horas.
El panorama para la noche de este sábado es sombrío. La empresa estatal proyecta una disponibilidad de 1,155 MW contra una demanda máxima de 3,200 MW, lo que arrojaría un déficit de 2,045 MW y una afectación estimada de 2,075 MW.
Varias unidades generadoras permanecen fuera de servicio. En avería se encuentran las unidades 6 y 8 de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Renté.
Están en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté, con limitaciones térmicas totales de 298 MW.
La única perspectiva de alivio que ofrece la UNE es la entrada prevista de la CTE Antonio Guiteras con 200 MW para el horario de máxima demanda, aunque esa planta —la mayor del país— no recibe mantenimiento capital desde 2010 y ha salido del sistema 17 veces en lo que va de 2026.
Los 54 parques solares fotovoltaicos instalados por el régimen aportaron 5,102 MWh el viernes, con una potencia máxima de 793 MW al mediodía. La cifra, aunque significativa, resulta insuficiente para compensar el colapso nocturno del sistema termoeléctrico.
Esta jornada se enmarca en un julio catastrófico, con tres apagones totales en apenas ocho días —el 6, el 10 y el 14 de julio— que convirtieron este mes en el más crítico del año, con el quinto colapso total del SEN en 2026 y el décimo en aproximadamente 24 meses.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual del sistema eléctrico en Cuba?
El sistema eléctrico en Cuba está al borde del colapso, enfrentando apagones masivos con un déficit energético significativo debido a la falta de capacidad de generación y el mal estado de las plantas termoeléctricas.
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¿Qué factores están contribuyendo al déficit energético en Cuba?
Los principales factores incluyen averías en las unidades generadoras, falta de mantenimiento adecuado y escasez de combustible. Además, las plantas solares fotovoltaicas no son suficientes para cubrir la demanda nocturna.
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¿Qué impacto tienen los apagones en la vida diaria de los cubanos?
Los apagones afectan gravemente la calidad de vida, causando la pérdida de alimentos por falta de refrigeración, interrupciones en servicios esenciales como hospitales y escuelas, y un aumento del malestar social debido a las largas horas sin electricidad.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis energética?
Hasta ahora, las medidas del gobierno han sido insuficientes. La falta de inversiones estructurales y la dependencia de suministros externos han agravado la situación. No se han anunciado soluciones efectivas ni se han realizado mantenimientos capitales necesarios en las plantas más importantes.
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