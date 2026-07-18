La frase de Delcy Rodríguez que nueve años después desata burlas en redes

Un tuit publicado en abril de 2017 por la cuenta oficial de VTV Canal 8 volvió a circular con fuerza en redes sociales, desatando una ola de burlas y comentarios irónicos.

La razón: una declaración de Delcy Rodríguez, que hoy suena a otra época: «Me siento feliz cada mañana porque no tengo que llamar a Washington para recibir órdenes».

La frase fue pronunciada el 27 de abril de 2017, en pleno auge de la retórica antiimperialista del chavismo, cuando Rodríguez ocupaba el cargo de Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

Nueve años después, el contraste entre aquel discurso y la realidad política actual de Venezuela convirtió el tuit en un objeto de mofa masiva.

Los comentarios no tardaron en llegar. «No tiene que llamar, ellos la llaman», escribió un usuario. Otro apuntó que la comunicación se hace «a través de un grupo de WhatsApp».

Un tercero pidió «tomen captura antes que lo borren», y hubo quien simplemente declaró haber pasado «nada más para reírme un ratico de este tweet».

El detonante del fenómeno viral es tan contundente como irónico: desde enero de 2026, Rodríguez no solo habla con Washington, sino que lo hace con una frecuencia y calidez que habrían resultado impensables en tiempos de su propia declaración.

De la retórica antiimperialista a colaborar con Trump

Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, Rodríguez asumió la presidencia encargada de Venezuela y protagonizó uno de los giros diplomáticos más abruptos de la historia reciente del continente.

El 14 de enero de 2026, confirmó una conversación «larga, productiva y cortés» con Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, en la que abordaron petróleo, minerales, comercio y seguridad. Trump la calificó de «persona fantástica» y «extraordinaria».

En febrero de 2026, Rodríguez llamó públicamente a Trump «socio y amigo», marcando un punto de inflexión en la relación bilateral. Ese mismo mes recibió en el Palacio de Miraflores al secretario de Energía estadounidense, Christopher Wright.

El 5 de marzo de 2026, Venezuela y Estados Unidos restablecieron formalmente sus relaciones diplomáticas, rotas desde 2019. Semanas después, el 1 de abril, Washington retiró a Rodríguez de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Los contactos directos con la Casa Blanca continuaron. El 27 de junio de 2026, Trump y Rubio llamaron personalmente a Rodríguez para expresar apoyo tras los terremotos que sacudieron Venezuela.

En paralelo, ambos gobiernos cerraron acuerdos energéticos por 900 millones de dólares y Washington autorizó la venta de hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano, con un valor superior a 500 millones de dólares.

El contraste entre la Delcy Rodríguez de 2017, que presumía de no necesitar a Washington, y la de 2026, que coordina con Trump, Rubio y secretarios del gabinete estadounidense, es precisamente lo que convirtió aquel tuit en una pieza de humor involuntario que los usuarios de internet no están dispuestos a dejar pasar.