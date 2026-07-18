Denuncian desaparición de Alina Bárbara López Hernández tras intentar ejercer nuevamente su derecho a la protesta

La historiadora y activista cubana Alina Bárbara López Hernández fue reportada como desaparecida este sábado después de salir de su casa en Matanzas con la intención de realizar su protesta cívica mensual, según una publicación en su perfil de Facebook que alertó: «Alina Bárbara López Hernández se encuentra DESAPARECIDA!!!! Salió hacia el parque como todos los 18 y no sabemos nada de ella».

La situación replica con exactitud el patrón de sus detenciones anteriores en 2026: el 18 de febrero fue retenida durante 12 horas junto al activista Leonardo Romero Negrín, el 18 de abril estuvo casi 10 horas detenida al intentar llegar al Parque de la Libertad, y el 18 de junio fue retenida nuevamente por unas 10 horas en la estación de policía de Matanzas.

La propia López Hernández había anticipado públicamente lo que ocurriría. El viernes 17 de julio publicó en Facebook un extenso llamado a la resistencia cívica con motivo del Día Internacional de Nelson Mandela, anunciando que saldría a protestar a la 1:30 de la tarde para reducir las horas de retención.

«Mañana, como cada 18 desde hace más de tres años, saldré de mi casa con la intención de realizar una acción cívica de protesta no violenta. Es casi seguro que me impidan hacerlo, que me detengan y que pase muchas horas en la estación de policía», escribió.

En ese mismo texto describió con ironía la mecánica de la represión: «Allí estará la patrulla esperando, porque para reprimirnos nunca falta combustible ni afecta el cerco petrolero».

López Hernández, doctora en Ciencias Filosóficas y miembro correspondiente de la Academia de la Historia de Cuba, realiza estas protestas pacíficas mensuales desde abril de 2023, permaneciendo en silencio durante una hora ante la estatua de José Martí en el Parque de la Libertad de Matanzas para reclamar una Asamblea Constituyente y el cese de la represión.

Desde el 18 de junio de 2024 se encuentra bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria, acusada del delito de «atentado» junto a la socióloga Jenny Pantoja Torres. La fiscal Ana Lilian Caballero Arango solicita cuatro años de prisión para López y tres para Pantoja. El juicio, fijado para el 30 de enero de 2026, fue suspendido indefinidamente sin nueva fecha por la jueza Ysenia Rodríguez Vázquez bajo el pretexto de una «reorganización de la actividad judicial».

En su publicación del viernes, la activista identificó lo que considera el verdadero instrumento de control del régimen: «El arma más poderosa que tiene el Estado cubano no son sus tropas especiales ni sus patrullas policiales ni sus miles de agentes en motos ni sus leyes a la medida del poder, ni siquiera sus horrorosas prisiones; es nuestra obediencia, nuestra apatía y la aceptación de muchos, inoculada con un adoctrinamiento calculado, de que todo cambio debe venir de mano de otros, nunca por nuestros propios esfuerzos».

También reveló que hace aproximadamente tres meses un oficial de la Seguridad del Estado que se identificó como psicólogo le dijo en la estación de policía de Matanzas que «con papelitos esto no se tumba» y la instó a subir a la Sierra a pelear con armas, episodio que calificó como la única vez que ha sido «invitada a delinquir».

La detención se produce en un contexto de represión sin precedentes: según Prisoners Defenders, al 9 de julio de 2026 Cuba registra un récord histórico de 1,306 presos políticos, incluyendo 40 menores de edad.

«A mí no me reprimen porque me convertí en activista; me convertí en activista precisamente porque comenzaron a reprimirme. Hasta ese momento, yo solo escribía», dejó escrito López Hernández antes de salir a la calle este sábado.