Dos motociclistas mueren al impactar contra un camión en Miramar, Florida

Dos personas que viajaban en una misma motocicleta perdieron la vida en la madrugada de este sábado tras colisionar con la parte trasera de un camión tractor-trailer en la carretera US 27, a la altura del marcador de milla 21, cerca de Pembroke Road, en Miramar, Florida.

Según informó el Departamento de Policía de Miramar a Telemundo 51, el choque ocurrió aproximadamente a la 1:38 a.m. cuando el tráfico en los carriles con dirección sur ya se había ralentizado y la motocicleta no logró frenar a tiempo.

Un elemento clave que agravó la situación fue un incendio vehicular previo que había detenido la circulación en esa misma vía antes del choque fatal, según precisó Local 10 News. El tráfico se encontraba represado al menos media milla al norte del punto del accidente cuando la motocicleta impactó contra el tráiler.

Ambas víctimas fueron declaradas muertas en el lugar. Las autoridades no han revelado sus identidades mientras se notifica a sus familiares.

La Unidad de Homicidios de Tránsito de la Policía de Miramar asumió la investigación, que permanece «activa y en curso», según declaró la propia institución. Agentes de los departamentos de Miramar y Pembroke Pines acudieron al lugar del siniestro.

Las autoridades cerraron los carriles sur de US 27 a la altura de Pines Boulevard durante aproximadamente ocho horas para llevar a cabo las diligencias en la escena. La vía fue reabierta al tráfico una vez concluidos los trabajos de investigación.

El accidente se produce en un contexto preocupante para la seguridad vial en el estado: Florida encabeza el país en muertes de motociclistas por tercer año consecutivo, con 578 fallecidos registrados en 2024 en más de 9,400 accidentes. El condado de Broward, donde ocurrió esta tragedia, fue el tercero más mortífero del estado ese año, con 32 muertes de motociclistas, solo por detrás de Miami-Dade y Hillsborough.

Los choques por alcance contra vehículos de gran tonelaje son especialmente letales para los motociclistas, quienes carecen de protección física ante impactos de esta magnitud. La furia al volante y los accidentes mortales en Florida han ido en aumento, y factores como el tráfico denso, el exceso de velocidad y las leyes de casco limitadas contribuyen a la alta siniestralidad en el estado.

La investigación sobre las circunstancias exactas del choque en Miramar continúa abierta y las autoridades no han confirmado detalles adicionales sobre lo ocurrido.