“Ocho horas tirada en un contén”: periodista retrata el calvario para cobrar una pensión en Cuba

Del salario al contén, periodista denuncia otra jornada de humillación en un banco cubano

Iraida Calzadilla, periodista jubilada del diario oficialista Granma y profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, pasó este viernes ocho horas en la cola del banco del Ministerio de Transporte para cobrar su pensión, denunció en un relato que resume el calvario diario de más de 1,7 millones de jubilados cubanos.

En una publicación en Facebook titulada De nuevo en el contén, Calzadilla describió una jornada completa de espera bajo el sol junto a ancianos con deterioros físicos evidentes, todos intentando retirar hasta 5,000 pesos -menos de nueve dólares al cambio informal-, en un sistema bancario que ella misma califica de inhumano.

"Ocho divinas, calurosas, agobiantes y frustrantes horas haciendo la cola del banco ubicado en el Ministerio de Transporte. ¡Ocho horas en la cola de los jubilados! Una jornada laboral sin nada gratificante que recordar y sí mucha tristeza de ver a tantos viejitos con evidentes deterioros físicos intentando ganar la puerta redentora de hasta 5,000 pesos", escribió.

Captura de Facebook/Iraida Calzadilla

La periodista explicó que tuvo que sentarse en el borde de la acera porque la espera de pie resultaba insostenible, y desde ese "balcón bajo" observó las dinámicas de una cola marcada por colados, empujones y disputas constantes.

Calzadilla señaló que la imposibilidad de usar transferencias digitales obliga a los jubilados a soportar ese suplicio mes tras mes: "La alternativa de transferir el dinero en cualquier lugar es cada vez más imposible. Hay que vivir toda esa angustia que antecede y perdura durante el tiempo que lleva la maldita cola para entender de 'a macho' lo vulnerable que somos".

Como solución mínima, propuso la entrega de tickets numerados para ordenar las filas, aunque el empleado bancario le respondió que ese era "un problema de la cola" y que él no podía intervenir.

El testimonio de Calzadilla no fue el único de este viernes. En uno de los comentarios de la publicación, Ricardo López Hevia, fotorreportero del Granma y vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, describió lo que presenció en apenas 10 minutos en el Banco del Mónaco, en el municipio de Diez de Octubre.

"Vi gritar, llorar de impotencia, vi bastonazos y acusaciones a toda voz y el atropello de todos los colores. Nadie para controlar, ni para llevar por buen término la infinita cola alocada. El Rostro de la Miseria no tiene nada digno".

Ambos testimonios provienen de periodistas del sistema oficial, lo que refuerza la gravedad de una crisis que el propio periódico estatal Venceremos reconoció el 3 de julio: la situación bancaria "ha dejado de ser una dificultad bancaria para convertirse en un problema social".

El colapso tiene raíces estructurales. La bancarización obligatoria impuesta desde 2021 depositó salarios y pensiones en tarjetas sin que la infraestructura pudiera respaldar los retiros.

El prensa oficial ha admitido que apenas 3,77% de las transacciones en Cuba son digitales, y menos de 10 % de los negocios privados en provincias como Sancti Spíritus acepta transferencias con regularidad.

No es la primera vez que Calzadilla documenta este viacrucis. En junio de 2025 ya había denunciado estar "tirada en el quicio" del banco de Zanja para cobrar una pensión que ni siquiera le entregaban completa.

Este viernes, su conclusión fue tan amarga como entonces: "Tantas voces hemos denunciado estas jornadas de terror sin que existan soluciones reales. ¿Qué nos queda?: tomarnos un metocarbamol y una duralgina, darnos un baño y acostarnos a descansar los huesos".

Este mismo viernes, el Banco Central de Cuba anunció nuevas medidas para incentivar los pagos digitales, al tiempo que prometió fondos inmediatos a los comercios que los acepten a partir del 1 de agosto.

La reacción ciudadana fue de escepticismo generalizado: "el problema es que no hay efectivo en los bancos", resumieron en redes sociales.