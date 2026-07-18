Gradúa la CUJAE más de 300 ingenieros y 33 técnicos superiores para un país incierto

La Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE) celebró este jueves su ceremonia de graduación del curso 2025-2026, en la que más de 300 ingenieros y 33 técnicos superiores recibieron sus títulos en un acto cargado de simbolismo oficial, pero atravesado por la realidad de un país en crisis.

El acto fue presidido por el ministro de Educación Superior, Walter Baluja García, y la rectora Martha Dunia Delgado Dapena, junto a representantes del Partido Comunista, el Gobierno de La Habana, la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Unión de Jóvenes Comunistas provincial y la Federación Estudiantil Universitaria nacional.

La institución dedicó la graduación al Centenario del Natalicio de Fidel Castro, al 50 Aniversario del Ministerio de Educación Superior y al 94 Aniversario del Natalicio de José Antonio Echeverría Bianchi, cuyo cumpleaños coincide precisamente con la fecha del acto y da nombre a la universidad.

Durante la ceremonia se entregaron premios al mérito científico, títulos de oro y reconocimientos a los graduados más integrales, además de la Distinción FEU CUJAE, el máximo galardón que otorga la Federación Estudiantil Universitaria en esa institución.

Las especialidades de ingeniería que recibieron diplomas abarcan áreas como industrial, química, informática, eléctrica, biomédica, automática, civil, hidráulica, geofísica, mecánica, metalúrgica y telecomunicaciones. Los técnicos superiores graduados pertenecen a especialidades como Logística, Agua y Saneamiento, Metrología y Mantenimiento, según informó la emisora Radio Reloj.

La publicación oficial de la CUJAE en redes sociales resumió el espíritu del acto con estas palabras: «A cada graduado y graduada: gracias por dejar el corazón en cada práctica, cada examen, cada madrugada de estudio. Hoy Cuba gana lo que ustedes construyeron aquí. El Alma CUJAE los acompaña a donde vayan».

Sin embargo, la frase «a donde vayan» adquiere un significado involuntariamente preciso en el contexto actual. Cuba atraviesa el mayor éxodo migratorio de su historia reciente: más de un millón de personas han emigrado desde 2021. La población se ha reducido de 11,3 millones a entre 8,6 y 8,8 millones en 2025, según estimados independientes. La mayoría ed quienes emigran están en el rango etario de 20 a 40 años.

Los ingenieros recién graduados percibirán salarios, que, de ajustarse a la media nacional, no sobrepasarían los 7,000 pesos cubanos mensuales, equivalentes a menos de 15 dólares, mientras los gastos mínimos mensuales superan los 90,000 pesos, de acuerdo con estimados económicos no oficiales. Esa brecha convierte el título universitario, para muchos jóvenes, en un pasaporte hacia la emigración más que en una herramienta de desarrollo nacional. De hecho, más del 90% de los jóvenes que permanecen en la isla desea abandonarla si pudiera, según datos de 2026.

En ese contexto, el sistema universitario cubano enfrenta además una crisis energética severa. Los apagones de hasta 50 horas consecutivas obligaron al régimen a suspender los exámenes de ingreso a la educación superior para el curso 2026-2027, sustituyéndolos por el promedio académico acumulado del preuniversitario, y a adelantar el fin del año escolar.

Universidades como la de Oriente adoptaron modalidades semipresenciales desde febrero de 2026 ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas para la docencia presencial. En marzo, estudiantes de la Universidad de La Habana realizaron una sentada en la escalinata para protestar por los apagones, la falta de conectividad y el impacto de la crisis en sus estudios.

Cuba arrastra además un déficit de más de 20,000 docentes, y los que permanecen en ejercicio, devengan salarios que no les permiten vivir con dignidad. Asimismo, el país ha visto emigrar a más de 30,000 médicos entre 2021 y 2024. En el primer semestre de 2025, más de 5,500 cubanos homologaron títulos universitarios en España, entre ellos ingenieros, médicos y enfermeros, superando las cifras de todo 2024.

La CUJAE graduó a 697 profesionales en julio de 2025, en lo que fue la mayor graduación reciente documentada de la institución. La cifra de este año, aunque inferior, se produce en condiciones materiales y sociales más adversas, lo que lleva a muchos observadores a preguntarse cuántos de estos nuevos ingenieros permanecerán en Cuba para ejercer su profesión.