Cubanos estallan por las palabras de Díaz-Canel sobre el aumento salarial: "No les alcanza ni para tres días"

Las declaraciones de Miguel Díaz-Canel defendiendo el aumento de salarios y pensiones como una prueba de que las reformas del régimen "protegen a las personas que están en situación más difícil" desataron una oleada de reacciones en la página de Facebook de CiberCuba.

Lejos de respaldar el mensaje oficial, la inmensa mayoría de los comentarios expresó incredulidad, frustración y escepticismo ante una medida que muchos consideran incapaz de aliviar la crisis económica que vive la población.

La publicación, que recogía las palabras del gobernante durante una visita al Consejo de Defensa Municipal de La Habana del Este, acumuló cientos de comentarios en los que los lectores cuestionaron tanto el alcance del incremento como la narrativa oficial que lo presenta como un avance en materia de protección social.

Uno de los mensajes que mejor resumió el sentir general fue el de un usuario que escribió: "No les alcanza ni para mal comer tres días". Otros afirmaron que el aumento "es una burla" o que representa "pura cortina de humo para distraer al pueblo".

La inflación fue el tema más repetido entre las reacciones. Decenas de personas coincidieron en que aumentar salarios sin incrementar la producción ni estabilizar la economía solo terminará impulsando una nueva escalada de precios.

"Les vas a aumentar el sueldo con un peso devaluado; eso no sirve de nada", comentó un lector. Otro recordó las consecuencias de la Tarea Ordenamiento: "¿No recuerdan lo que pasó cuando subieron los salarios? La moneda perdió más valor y se disparó el dólar. ¿No aprenden con los errores?".

Muchos insistieron en que el verdadero problema no es el monto nominal del salario, sino su poder adquisitivo. Varios usuarios señalaron que el incremento apenas alcanza para comprar algunos productos básicos.

"Los protege y solo les alcanza para comprar una botella de aceite", escribió una persona. Otra ironizó diciendo que el aumento "da para un cartón de huevos". También hubo quien resumió el problema con una frase contundente: "Nadie en este país come y sobrevive un mes con esas pensiones y esos salarios".

Las comparaciones con el costo real de la vida también abundaron. Algunos comentaristas sostuvieron que el incremento queda muy lejos de las necesidades reales de una familia cubana.

"Se necesita al menos veinte veces lo que están aumentando para poder sobrevivir", afirmó un lector. Otro añadió que el gobierno "vive en una burbuja" y desconoce cuánto cuestan realmente los alimentos y los productos esenciales.

Las críticas no se limitaron al monto del aumento. Numerosos participantes reclamaron que el régimen deje de concentrarse en subir salarios y priorice el incremento de la producción nacional.

"Lo que tienes que aumentar es la producción y el incentivo a la agricultura, al ganado, al cerdo y al pollo", escribió un usuario. Otro opinó que "más que aumentar salarios hay que buscar soluciones en la producción agrícola, industrial y ganadera; si no, pueden subir diez mil pesos y seguirá sin alcanzar".

Varios lectores coincidieron en que sin una mayor oferta de bienes cualquier incremento salarial terminará alimentando la inflación.

Otro tema que apareció repetidamente fue la dificultad para acceder al dinero depositado en las tarjetas bancarias. Algunos usuarios denunciaron que muchos trabajadores y jubilados deben recurrir a intermediarios para obtener efectivo, perdiendo una parte importante de sus ingresos.

Una lectora explicó que en Santiago de Cuba quienes cobran por tarjeta "tienen que dejar entre un 40 y un 50 % en manos de quienes les consiguen efectivo". Otra persona señaló que los salarios muchas veces no llegan en la fecha prevista y que consultar Transfermóvil resulta complicado por la falta de cobertura.

Las palabras de Díaz-Canel sobre la protección a los sectores vulnerables fueron especialmente cuestionadas. "Qué bien se ve que no sabe nada al respecto", escribió una usuaria. Otro comentario planteó que los dirigentes deberían "vivir con un salario similar y sin ningún beneficio" para conocer la realidad cotidiana de los cubanos.

También hubo quienes interpretaron el anuncio como una estrategia política para proyectar una imagen de preocupación social sin modificar las causas de la crisis económica.

"Esta gente más descarada no puede ser", escribió un internauta. Otro aseguró que "cada cosa que hacen termina machacando más al pueblo", mientras un tercero calificó las declaraciones del gobernante como "una burla".

Algunos lectores propusieron alternativas distintas al aumento salarial. Entre ellas, reducir los precios de los productos y servicios controlados por el Estado.

"¿Por qué no bajan el precio de los productos y las tarifas que controla el propio gobierno para que el pueblo pueda resolver sus necesidades con el sueldo que paga el Estado?", preguntó uno de los comentaristas.

Las críticas también reflejaron el temor de que el incremento tenga el mismo desenlace que otras medidas económicas adoptadas en los últimos años. "Ahora sí nos jodimos con ese aumento de salario otra vez", escribió un usuario, convencido de que los precios volverán a dispararse.

En conjunto, las respuestas publicadas en la página de Facebook de CiberCuba muestran un profundo divorcio entre el discurso oficial y la percepción de una parte importante de la ciudadanía.

Mientras el gobierno presenta el incremento como una demostración de compromiso con los sectores más vulnerables, la mayoría de los lectores que participaron en el debate considera que la medida resulta insuficiente para enfrentar una inflación persistente, la depreciación del peso cubano y el elevado costo de la vida, problemas que, a su juicio, continúan erosionando cualquier mejora salarial anunciada por el régimen.