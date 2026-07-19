Incendio en subestación eléctrica de Alquízar deja sin luz a cerca de 7 mil personas en Artemisa

Un incendio en la subestación eléctrica Alquízar Kv 4000 dejó este sábado sin electricidad a unos 1,800 clientes —cerca de 7,000 personas— en los consejos populares Mayorquín Sur y Pulido Guanímar, en la provincia de Artemisa, según informó la prensa provincial de Artemisa en Facebook.

Tres comandos de bomberos respondieron al llamado de emergencia: el Comando 9 de Alquízar, el 6 de San Antonio de los Baños y el 10 de Güira de Melena se presentaron rápidamente en el lugar para sofocar las llamas.

Las autoridades indicaron que no se reportaron daños colaterales ni víctimas humanas, y que las afectaciones quedaron concentradas dentro de la propia subestación.

Las causas del siniestro están siendo investigadas, sin que hasta el momento se haya ofrecido información adicional sobre el origen del fuego.

El incidente se suma a un historial de averías graves en la infraestructura eléctrica de Artemisa. En agosto de 2025, una explosión en la subestación 4,000 de Güira de Melena —municipio vecino de Alquízar— dejó sin luz a aproximadamente 4,600 clientes. Antes, en junio de 2024, un incendio en la subestación Zayas afectó a cuatro municipios de la misma provincia.

La subestación de Alquízar también había sido señalada por la Empresa Eléctrica de Artemisa como una de las afectadas por robos de aceite dieléctrico, práctica que se ha extendido por toda Cuba. En febrero de 2026, el robo de 70 litros de ese aceite en una subestación de Cayajabos dejó a unas 4,000 personas sin electricidad; el responsable fue condenado a 12 años de prisión por sabotaje en mayo de 2026.

El incendio de este sábado ocurre en el peor momento de la crisis eléctrica cubana en décadas. El déficit de generación alcanzó un récord histórico de 2,341 MW el 10 de julio, con una disponibilidad de apenas 990 MW frente a una demanda de 3,200 MW.

Cuba acumula cinco apagones totales del Sistema Electroenergético Nacional solo en lo que va de 2026, y los cortes promedian entre 20 y 24 horas diarias en muchas zonas del país, con algunas comunidades que superan las 72 horas consecutivas sin electricidad.

Los incendios en subestaciones se han convertido en un fenómeno recurrente en este contexto de colapso infraestructural. En abril de 2025, un incendio en la subestación de Tallapiedra provocó apagones en zonas de La Habana, y en junio de 2026 fue sofocado un incendio en la subestación de Caibarién, en Villa Clara, que afectó a 15 circunscripciones locales.

Cuba acumula 10 apagones totales del sistema eléctrico nacional en los últimos 24 meses, lo que refleja el colapso estructural de una red que el régimen no ha podido sostener tras décadas de abandono e inversión insuficiente.