Asciende a 5.119 la cifra de muertos en Venezuela por el doble terremoto

El balance oficial de víctimas del doble terremoto que devastó Venezuela el 24 de junio llegó este sábado a 5.119 fallecidos, tras confirmarse 50 nuevas muertes respecto al reporte anterior, según informó la agencia EFE citando al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El funcionario difundió el balance a través de Telegram, donde también precisó que el número de heridos se mantiene en 16.740 y que desde el inicio de la emergencia han sido rescatadas 6.462 personas.

Las cifras de desplazamiento reflejan la magnitud de la catástrofe: 17.907 personas perdieron su vivienda y otras 21.470 permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios distribuidos por el país.

Las autoridades venezolanas han atendido hasta la fecha a 128.324 familias, mientras que en el territorio operan 2.278 rescatistas internacionales.

Desde los dos sismos —de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos— se han registrado 1.350 réplicas, de acuerdo con el mismo balance oficial.

Las localidades costeras del estado La Guaira, en particular Caraballeda, Catia La Mar y Macuto, concentraron los mayores daños. Más de 346 edificios colapsaron y unas 63.000 edificaciones resultaron dañadas según datos del propio gobierno venezolano.

Este terremoto es considerado el más mortífero de la historia moderna de Venezuela y el mayor evento sísmico registrado en el país desde 1900.

La escalada de víctimas ha sido constante desde el primer día: el 25 de junio se reportaban 164 muertos; una semana después, el 30 de junio, la cifra ya superaba los 1.900; el 6 de julio llegó a 3.342, y el 12 de julio alcanzó los 4.490.

Entre las víctimas extranjeras figuran al menos nueve cubanos fallecidos, con entre 29 y 32 cubanos desaparecidos concentrados principalmente en La Guaira.

En el plano de la respuesta internacional, el viernes el Fondo Monetario Internacional liberó 346 millones de dólares para la recuperación venezolana, correspondientes al tramo de reserva del país, destinados a vivienda, infraestructura y servicios esenciales.

Este sábado, Uruguay sumó su aporte con un vuelo que transportó 15 toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela, compuesta principalmente por insumos sanitarios, medicamentos y kits de higiene, organizada de forma interinstitucional según informó la Presidencia uruguaya.

La ONU estima hasta 68.000 desaparecidos y más de 6,7 millones de afectados por la catástrofe, mientras que la ayuda comprometida por Estados Unidos supera los 386 millones de dólares.