España vs. Argentina: ¿cuánto dinero recibirá el ganador del Mundial 2026?

La FIFA estableció un premio récord de 50 millones de dólares para el campeón del Mundial 2026, cifra que se definirá este domingo cuando España y Argentina disputen la gran final en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Según informó CNN Español, el Consejo de la FIFA aprobó en diciembre de 2025 una contribución financiera total de 727 millones de dólares para las selecciones participantes del torneo, un 50% más que los 440 millones repartidos en Qatar 2022.

Sin embargo, el organismo elevó ese monto en abril de 2026 hasta los 871 millones de dólares, debido al éxito comercial del torneo.

De ese monto global, 655 millones se distribuirán como premio deportivo entre las 48 selecciones participantes, siendo el campeón el mayor beneficiario con esos 50 millones históricos.

Inglaterra, que derrotó 6-4 a Francia en el partido por el tercer puesto, recibirá 29 millones de dólares. Francia, cuarta clasificada, obtendrá 27 millones.

Además, cada federación participante recibe 2.5 millones de dólares para cubrir gastos de preparación y 10 millones garantizados por su clasificación al torneo. De esta manera, el mínimo asegurado asciende a 12.5 millones de dólares por selección, sin contar otros subsidios destinados a delegaciones y entradas.

La tabla completa de premios del Mundial 2026 según mérito deportivo es la siguiente: del quinto al octavo lugar, 19 millones; del noveno al decimosexto, 15 millones; del decimoséptimo al trigésimo segundo, 11 millones; y del trigésimo tercero al cuadragésimo octavo, nueve millones de dólares.

Respecto a la edición anterior, el incremento es significativo: el premio al campeón sube ocho millones de dólares frente a los 42 millones que recibió Argentina por ganar Qatar 2022, mientras que el del subcampeón crece tres millones respecto a los 30 millones de aquella edición.

El aumento en el fondo total de premios responde en parte al formato ampliado del torneo: el Mundial 2026 es el primero en la historia con 48 selecciones participantes, 16 más que en Qatar 2022, lo que también amplió la base de ingresos del organismo.

La final de este domingo es inédita en la historia de la Copa del Mundo: jamás antes España y Argentina se habían enfrentado en esta instancia del torneo.

Lionel Messi, de 39 años, disputa lo que él mismo calificó como «seguramente su último partido en un Mundial», en su tercera final mundialista tras las de 2014 y 2022.