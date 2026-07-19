España vs. Argentina: ¿cuánto dinero recibirá el ganador del Mundial 2026?

La FIFA estableció un premio récord de 50 millones de dólares para el campeón del Mundial 2026, cifra que se definirá este domingo cuando España y Argentina disputen la gran final en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.
Según informó CNN Español, el Consejo de la FIFA aprobó en diciembre de 2025 una contribución financiera total de 727 millones de dólares para las selecciones participantes del torneo, un 50% más que los 440 millones repartidos en Qatar 2022.
Sin embargo, el organismo elevó ese monto en abril de 2026 hasta los 871 millones de dólares, debido al éxito comercial del torneo.
De ese monto global, 655 millones se distribuirán como premio deportivo entre las 48 selecciones participantes, siendo el campeón el mayor beneficiario con esos 50 millones históricos.
Inglaterra, que derrotó 6-4 a Francia en el partido por el tercer puesto, recibirá 29 millones de dólares. Francia, cuarta clasificada, obtendrá 27 millones.
Además, cada federación participante recibe 2.5 millones de dólares para cubrir gastos de preparación y 10 millones garantizados por su clasificación al torneo. De esta manera, el mínimo asegurado asciende a 12.5 millones de dólares por selección, sin contar otros subsidios destinados a delegaciones y entradas.
La tabla completa de premios del Mundial 2026 según mérito deportivo es la siguiente: del quinto al octavo lugar, 19 millones; del noveno al decimosexto, 15 millones; del decimoséptimo al trigésimo segundo, 11 millones; y del trigésimo tercero al cuadragésimo octavo, nueve millones de dólares.
Respecto a la edición anterior, el incremento es significativo: el premio al campeón sube ocho millones de dólares frente a los 42 millones que recibió Argentina por ganar Qatar 2022, mientras que el del subcampeón crece tres millones respecto a los 30 millones de aquella edición.
El aumento en el fondo total de premios responde en parte al formato ampliado del torneo: el Mundial 2026 es el primero en la historia con 48 selecciones participantes, 16 más que en Qatar 2022, lo que también amplió la base de ingresos del organismo.
La final de este domingo es inédita en la historia de la Copa del Mundo: jamás antes España y Argentina se habían enfrentado en esta instancia del torneo.
Lionel Messi, de 39 años, disputa lo que él mismo calificó como «seguramente su último partido en un Mundial», en su tercera final mundialista tras las de 2014 y 2022.
Preguntas frecuentes sobre la final del Mundial 2026 entre España y Argentina
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto dinero recibirá el ganador del Mundial 2026?
El campeón del Mundial 2026 recibirá un premio récord de 50 millones de dólares, según lo establecido por la FIFA. Este monto es parte de una contribución financiera total de 871 millones de dólares para las selecciones participantes.
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¿Cuál es el impacto económico del Mundial 2026 en Estados Unidos?
El Mundial 2026 generó un impacto económico de cerca de 20,000 millones de dólares en Estados Unidos. Este efecto es parte de un impacto global estimado en 40,000 millones de dólares, impulsado por el turismo, el consumo en bares y restaurantes, y el gasto privado en las ciudades sede.
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¿Cuáles son los premios para los equipos que no ganen el Mundial 2026?
Además del premio al campeón, otros equipos también recibirán premios considerables. El subcampeón obtendrá 33 millones de dólares, mientras que el tercer puesto recibirá 29 millones y el cuarto lugar 27 millones. Los equipos que terminen entre el quinto y octavo lugar recibirán 19 millones cada uno.
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¿Qué significa la final del Mundial 2026 para Lionel Messi?
La final del Mundial 2026 es probablemente el último partido de Lionel Messi en un Mundial. A sus 39 años, Messi califica este encuentro como su última participación en una Copa del Mundo, donde busca revalidar el título que Argentina ganó en 2022.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.