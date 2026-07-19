Cuba, casi apagada y desconectada, se integra a Organización de Cooperación en Inteligencia Artificial

El régimen cubano se convirtió el 16 de julio en miembro fundador de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (WAIC, por su sigla en inglés), constituida en Shanghái con 29 países durante la víspera de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, mientras la isla atravesaba uno de sus peores colapsos energéticos en décadas, .

La ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, encabezó la delegación cubana que suscribió el acuerdo constitutivo y anunció la adhesión desde su perfil en la red social X, asegurando que la medida «reafirmó el compromiso nacional con una gobernanza global de la inteligencia artificial inclusiva y respetuosa de la soberanía».

Captura de X/@MayraArevich

Según la funcionaria, Cuba trabajará dentro de WAIC para «reducir la brecha tecnológica, impulsar el código abierto y enfrentar de manera colectiva los riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial», señaló el medio.

La nueva organización, impulsada principalmente por China bajo el liderazgo de Xi Jinping —quien la calificó como «un hito importante en la historia del desarrollo de la IA»— se define como la primera entidad intergubernamental dedicada exclusivamente a esta tecnología, con sede permanente en Shanghái. Entre sus miembros fundadores figuran Rusia, Bielorrusia, Venezuela, Brasil, Serbia, Kazajistán, Pakistán, Indonesia y Laos.

WAIC se presenta como plataforma abierta a todos los Estados soberanos sin condicionamientos políticos. Sin embargo, analistas advierten que el organismo aún carece de mecanismos vinculantes de cumplimiento, lo que limita su alcance real más allá de las declaraciones de intención.

El contraste entre el anuncio oficial y la realidad cubana no pasó inadvertido. Apenas dos días antes de la firma en Shanghái, Cuba sufrió su quinto apagón total del Sistema Eléctrico Nacional en 2026. El 16 de julio, fecha de la adhesión a WAIC, el déficit de generación eléctrica alcanzaba 2,240 MW, con una disponibilidad en horario pico de apenas 990 MW, menos de la mitad de lo necesario.

En La Habana, los cortes superan las 20 horas diarias en julio. El 10 de julio se registró un máximo histórico de déficit eléctrico de 2,341 MW, que dejó sin electricidad simultánea a más del 70% del territorio. Nueve de las 16 unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio, y los apagones prolongados cortan directamente el acceso a internet. En ese panorama, resulta irónico, no ya hablar de Inteligencia Artificial, sino, simplemente, de una conexión a internet mínimamente funcional.

La adhesión a WAIC no es la primera incursión del régimen en este ámbito. En noviembre de 2025, el gobierno creó el primer Consorcio Nacional de Inteligencia Artificial con 22 miembros fundadores, entre ellos universidades y empresas estatales como ETECSA y BioCubaFarma. En abril de 2025, Díaz-Canel firmó con Rusia un acuerdo para un laboratorio conjunto de inteligencia artificial, y en octubre de 2024 Cuba se adhirió a la AI Alliance Network de los BRICS.

La presencia de Arevich Marín en Shanghái tiene además una dimensión geopolítica: la ministra fue incluida en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 18 de mayo de 2026, lo que convierte su participación en una evidencia más del alineamiento explícito de La Habana con el bloque China-Rusia frente a Washington.

Mientras el régimen firma acuerdos de inteligencia artificial en el exterior, la crisis eléctrica empuja a Cuba al borde del colapso total: sin electricidad estable, sin conectividad garantizada y sin infraestructura tecnológica básica, cualquier aspiración de desarrollo en inteligencia artificial choca de frente con una realidad que 67 años de dictadura han dejado en ruinas.