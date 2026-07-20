Díaz-Canel afirma que legalizar el dólar generó desigualdad en Cuba

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció este lunes que la despenalización de la divisa durante el Período Especial de los años 90 «empezó a crear desigualdades sociales» en Cuba, y evocó aquellas decisiones como precedente al defender las transformaciones económicas que impulsa actualmente el régimen.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista concedida al medio estatal ruso RT en Español, conducida por el periodista cubano Oliver Zamora.

Zamora preguntó al mandatario si le duele adoptar decisiones que pueden profundizar la desigualdad, como, según recordó, le ocurrió a Fidel Castro cuando tuvo que aceptar medidas económicas excepcionales durante la crisis de los años 90.

«Claro que me duele, primero porque va en contra de los conceptos en los que uno se ha forjado, se ha educado», respondió Díaz-Canel.

Para justificar las transformaciones actuales, el gobernante recurrió a la figura de Castro y a las medidas adoptadas durante el Período Especial, cuando Cuba perdió el apoyo económico de la Unión Soviética y tuvo que abrir espacios al capital extranjero, el turismo y las divisas.

Según Díaz-Canel, Castro «sin tapujos reconocía lo doloroso que era» aceptar lo que describía como «prácticas propias del capitalismo» y sostenía que, «por encima de todo», estaba la necesidad de «salvar la revolución».

El mandatario recordó que una de aquellas decisiones fue permitir nuevamente la circulación de divisas.

«En aquel momento se despenalizó la divisa y ya esa despenalización de la divisa empezó a crear desigualdades sociales», admitió.

Díaz-Canel también enumeró los efectos negativos que, según él, acompañaron la apertura económica de los años 90: la brecha entre quienes recibían remesas y quienes no, la entrada de drogas con el desarrollo del turismo y la proliferación de la prostitución.

Sobre este último fenómeno, dijo que resultó «muy doloroso» para el régimen debido al proceso de emancipación de la mujer promovido oficialmente por la revolución.

El gobernante también reconoció que algunas personas comenzaron a diferenciarse económicamente no por su trabajo, sino por tener acceso a remesas u otras fuentes de ingresos.

«Hubo un grupo de personas que empezaron a diferenciarse no por lo que aportaban con su trabajo a la sociedad, sino porque tenían la facilidad de tener remesa o tener otra cosa», señaló.

Frente al riesgo de que las nuevas medidas vuelvan a profundizar las diferencias sociales, Díaz-Canel afirmó que «el arte de la política» consiste en encontrar «mecanismos compensatorios para evitar que las brechas de desigualdad crezcan y que se desvanezcan los principios tan justos del socialismo».

En otro pasaje de la entrevista, el mandatario describió la gravedad de la crisis energética y afirmó que «hace seis meses que no llega un barco de combustible, solo llegó un barco ruso por ayuda humanitaria».

Al recurrir al Período Especial para explicar su postura actual, Díaz-Canel presentó aquellas reformas como precedente de decisiones que considera contradictorias y dolorosas, pero necesarias para preservar el sistema.

«Esto es una creación, esto es un proceso creativo de resistencia. Y en ese sentido yo tengo confianza de que lo vamos a lograr», concluyó.

Las declaraciones se producen después de que el régimen aprobara en junio de 2026 un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales, ratificado por la Asamblea Nacional el 19 de junio.

Las medidas incluyen la participación de capital privado en la banca, la creación de casas de cambio privadas y una mayor apertura a la inversión extranjera, incluso en pequeñas y medianas empresas.

El Gobierno sostiene que esas transformaciones no representan un giro hacia el capitalismo, aunque rompen con prohibiciones históricas del modelo económico cubano y recuperan mecanismos similares a los aplicados durante el Período Especial.