"Nunca hubo nada igual": Trump presume del éxito del Mundial 2026 en EE. UU.

El presidente Donald Trump celebró este domingo el papel de Estados Unidos como sede del Mundial FIFA 2026, calificando el torneo como «uno de los mayores eventos de cualquier tipo jamás celebrado».
El mandatario expresó su orgullo por la organización del país en declaraciones difundidas por la cuenta oficial Rapid Response 47.
«Nunca ha habido nada igual, probablemente en términos de un evento, sin importar si es fútbol o soccer, como quieran llamarlo», afirmó Trump.
Aseguró que el torneo fue «cuatro veces mayor» que cualquier otro Mundial de la FIFA celebrado anteriormente y añadió que, según le informaban ese mismo día, la cifra podría ascender a «cinco veces mayor».
«Estamos muy orgullosos de nuestro país. Estamos muy orgullosos del trabajo que hizo todo el mundo», declaró Trump, quien también felicitó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y a su equipo por «el increíble trabajo que hicieron».
Trump asistió a la final disputada el domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey —el único partido de los 104 del torneo al que acudió presencialmente—, llegando en el helicóptero presidencial Marine One aproximadamente 90 minutos antes del inicio.
Junto a Infantino, entregó las medallas a los jugadores y el trofeo al capitán español Rodri Hernández, ganador también del Balón de Oro del torneo.
España derrotó a Argentina 1-0 en la prórroga con gol de Ferrán Torres en el minuto 106, conquistando su segunda Copa del Mundo, 16 años después de Sudáfrica 2010. Lionel Messi, en su último partido mundialista, recibió su medalla de plata de manos de Trump y rompió en lágrimas al cierre del evento.
A la final también asistieron los Reyes de España Felipe VI y Letizia, el presidente Pedro Sánchez, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, el líder canadiense Mark Carney y el secretario de Estado Marco Rubio.
El torneo dejó cifras históricas de asistencia de público
El director del FBI, Kash Patel, informó este lunes que no hubo «ataques criminales significativos» durante todo el campeonato, a pesar de la magnitud del evento.
«Para ponerlo en perspectiva, tuvimos 6,5 millones de personas asistiendo a los 78 partidos en Estados Unidos en 11 sedes», señaló Patel.
La cuenta del FBI describió la operación como «esencialmente 78 Super Bowls en 38 días», coordinada con el Departamento de Seguridad Nacional, policías locales y 46 agencias de seguridad extranjeras, con 300,000 verificaciones de antecedentes sobre jugadores, entrenadores y personal.
El impacto económico del torneo alcanzó aproximadamente 20,000 millones de dólares para Estados Unidos y cerca de 40,000 millones a nivel global, convirtiéndolo en el evento deportivo más lucrativo de la historia de la Copa del Mundo.
Trump cerró sus declaraciones con una reflexión sobre la imagen del país: «De todo el mundo, la gente ha venido y ha amado nuestro país. Ha mostrado a nuestro país bajo una luz diferente. Fue algo grandioso. Fue un gran evento».
Preguntas frecuentes sobre la final del Mundial de Fútbol 2026 y la participación de Donald Trump
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo fue la participación de Donald Trump en la final del Mundial 2026?
Donald Trump asistió a la final del Mundial de Fútbol 2026 en el MetLife Stadium en Nueva Jersey, donde entregó el trofeo al capitán español Rodri Hernández tras la victoria de España sobre Argentina. Fue el único partido del torneo al que Trump asistió presencialmente, y llegó al estadio a bordo del helicóptero presidencial Marine One. Su participación también incluyó la entrega de medallas a los jugadores y el trofeo al capitán español.
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¿Cuál fue el impacto económico del Mundial 2026 en Estados Unidos?
El Mundial 2026 generó un impacto económico de aproximadamente 20,000 millones de dólares para Estados Unidos, convirtiéndose en el evento deportivo más lucrativo de la historia de la Copa del Mundo. A nivel global, el impacto alcanzó cerca de 40,000 millones de dólares. El torneo también rompió récords de asistencia, con 6,5 millones de espectadores en los estadios.
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¿Cómo reaccionó Lionel Messi tras la final del Mundial 2026?
Lionel Messi rompió en lágrimas al recibir su medalla de plata de manos de Donald Trump tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026. Este fue el último partido mundialista de Messi, quien llegó a la final como líder de la Bota de Oro del torneo y el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 21 tantos.
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¿Qué medidas de seguridad se implementaron durante la final del Mundial 2026?
Se desplegó un amplio dispositivo de seguridad encabezado por el Servicio Secreto de Estados Unidos, con apoyo de la TSA, el FBI y cientos de agencias federales, estatales y locales. Se estableció una zona de exclusión aérea de tres millas náuticas alrededor del estadio y se reforzaron los controles de acceso con revisiones similares a las de los aeropuertos, lo que resultó en largas filas para ingresar al recinto.
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¿Qué líderes internacionales asistieron a la final del Mundial 2026?
La final del Mundial 2026 contó con la presencia de líderes internacionales como los Reyes de España Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, la presidenta de México Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá Mark Carney. Todos ellos estuvieron en el palco VIP junto a Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.