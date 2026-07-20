"Nunca hubo nada igual": Trump presume del éxito del Mundial 2026 en EE. UU.

El presidente Donald Trump celebró este domingo el papel de Estados Unidos como sede del Mundial FIFA 2026, calificando el torneo como «uno de los mayores eventos de cualquier tipo jamás celebrado».

El mandatario expresó su orgullo por la organización del país en declaraciones difundidas por la cuenta oficial Rapid Response 47.

«Nunca ha habido nada igual, probablemente en términos de un evento, sin importar si es fútbol o soccer, como quieran llamarlo», afirmó Trump.

Aseguró que el torneo fue «cuatro veces mayor» que cualquier otro Mundial de la FIFA celebrado anteriormente y añadió que, según le informaban ese mismo día, la cifra podría ascender a «cinco veces mayor».

«Estamos muy orgullosos de nuestro país. Estamos muy orgullosos del trabajo que hizo todo el mundo», declaró Trump, quien también felicitó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y a su equipo por «el increíble trabajo que hicieron».

Trump asistió a la final disputada el domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey —el único partido de los 104 del torneo al que acudió presencialmente—, llegando en el helicóptero presidencial Marine One aproximadamente 90 minutos antes del inicio.

Junto a Infantino, entregó las medallas a los jugadores y el trofeo al capitán español Rodri Hernández, ganador también del Balón de Oro del torneo.

España derrotó a Argentina 1-0 en la prórroga con gol de Ferrán Torres en el minuto 106, conquistando su segunda Copa del Mundo, 16 años después de Sudáfrica 2010. Lionel Messi, en su último partido mundialista, recibió su medalla de plata de manos de Trump y rompió en lágrimas al cierre del evento.

A la final también asistieron los Reyes de España Felipe VI y Letizia, el presidente Pedro Sánchez, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, el líder canadiense Mark Carney y el secretario de Estado Marco Rubio.

El torneo dejó cifras históricas de asistencia de público

El director del FBI, Kash Patel, informó este lunes que no hubo «ataques criminales significativos» durante todo el campeonato, a pesar de la magnitud del evento.

«Para ponerlo en perspectiva, tuvimos 6,5 millones de personas asistiendo a los 78 partidos en Estados Unidos en 11 sedes», señaló Patel.

La cuenta del FBI describió la operación como «esencialmente 78 Super Bowls en 38 días», coordinada con el Departamento de Seguridad Nacional, policías locales y 46 agencias de seguridad extranjeras, con 300,000 verificaciones de antecedentes sobre jugadores, entrenadores y personal.

El impacto económico del torneo alcanzó aproximadamente 20,000 millones de dólares para Estados Unidos y cerca de 40,000 millones a nivel global, convirtiéndolo en el evento deportivo más lucrativo de la historia de la Copa del Mundo.

Trump cerró sus declaraciones con una reflexión sobre la imagen del país: «De todo el mundo, la gente ha venido y ha amado nuestro país. Ha mostrado a nuestro país bajo una luz diferente. Fue algo grandioso. Fue un gran evento».