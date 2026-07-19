Video: Así llegó Trump al MetLife para la final del Mundial de fútbol de 2026

Trump en su llegada al estadio sede de la final del Mundial de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este domingo al MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, a bordo del helicóptero presidencial Marine One, que aterrizó dentro del perímetro del estadio aproximadamente 90 minutos antes del inicio de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina.

La llegada del mandatario fue captada por numerosos asistentes y usuarios en redes sociales. «¡El presidente Trump ESTÁ EN LA CASA!», escribió en X el periodista Nick Sortor al compartir imágenes del aterrizaje del helicóptero presidencial.

Pese al despliegue aéreo, buena parte de los más de 82,500 aficionados presentes en el estadio no advirtió el arribo del presidente. El diario británico The Guardian destacó el hecho al señalar que Trump logró ingresar al recinto sin que la mayoría del público se percatara de su llegada.

Se trata del único partido del Mundial al que Trump asistió de manera presencial, después de que el torneo disputara 102 encuentros.

Un operativo de seguridad sin precedentes

La presencia del mandatario obligó a desplegar un amplio dispositivo de seguridad encabezado por el Servicio Secreto de Estados Unidos, con apoyo de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), el FBI y cientos de agencias federales, estatales y locales.

Las autoridades establecieron una zona de exclusión aérea de tres millas náuticas alrededor del estadio y reforzaron los controles de acceso con revisiones similares a las de los aeropuertos.

Como consecuencia, miles de aficionados enfrentaron largas filas para ingresar al recinto. Algunos reportes señalaron esperas de hasta dos horas antes del partido, pese a que las puertas fueron abiertas cuatro horas antes del pitazo inicial y posteriormente se habilitaron accesos adicionales para agilizar la entrada.

Voluntarios del torneo indicaron que la afluencia temprana de público fue considerablemente mayor que en los siete encuentros anteriores celebrados en el MetLife Stadium durante el Mundial.

Encuentro con Infantino

Durante la final, Trump compartió la suite VIP con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien había participado la víspera en una recepción oficial celebrada en la Trump Tower de Manhattan.

En ese acto, Infantino elogió el respaldo de la administración estadounidense al torneo y afirmó: «Este Mundial no habría sido un éxito tan increíble sin ti».

Por su parte, Trump comentó el crecimiento del fútbol en Estados Unidos con una frase que rápidamente se viralizó: «Dije: "¡Eso es una locura, no somos un país de fútbol!", y resulta que sí somos un país de fútbol».

La final también reunió a varios líderes internacionales. Entre los asistentes estuvieron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, cuyos países, junto con Estados Unidos, organizaron la Copa Mundial de 2026. El presidente argentino, Javier Milei, no asistió al encuentro.

El partido entre España y Argentina marcó la primera final mundialista entre ambas selecciones y puso el broche de oro a un torneo que rompió récords de asistencia, con unos 6.5 millones de espectadores en los estadios, y que, según estimaciones de Bank of America, generó cerca de 20,000 millones de dólares en impacto económico para Estados Unidos. Además, la demanda por asistir al encuentro disparó el precio de las entradas en el mercado de reventa, donde algunos boletos llegaron a ofrecerse por cifras millonarias.