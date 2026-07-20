Con un país en ruinas, Cuba presentó en la UNESCO ocho propuestas en «políticas científicas para el desarrollo sostenible»

El ministro cubano de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez Batista, presentó en la sede la UNESCO en París este 15 de julio «ocho propuestas orientadoras en materia de políticas científicas para el desarrollo sostenible», según reseñó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

Rodríguez Batista intervino durante en el segmento ministerial de alto nivel de la Conferencia Mundial del Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible (2024-2033), inaugurada ese día, ante representantes de gobiernos, organismos de la ONU y universidades de todo el mundo, indicó la fuente.

La intervención tuvo lugar un día después de la quinta caída total del Sistema Eléctrico Nacional en lo que va del año: el apagón total del 14 de julio dejó a la isla sin electricidad apenas horas antes de que su ministro tomara la palabra en el foro internacional.

Solo seis días antes de la conferencia, Cuba había registrado un déficit eléctrico máximo histórico de 2,341 MW, la cifra más alta jamás documentada en el país. En julio de 2026, los apagones promedian entre veinte y veinticuatro horas diarias, y en algunas provincias se entienden más allá de las 40 horas consecutivas.

En ese contexto, el ministro evocó ante la UNESCO la premisa de Fidel Castro de que el futuro del país debía ser «de personas de ciencia», y describió un sistema de ciencia, tecnología e innovación como política pública supuestamente al servicio del desarrollo nacional.

Entre las ocho propuestas figuran la consolidación de sistemas nacionales de ciencia e innovación —señalando que Cuba cuenta con alrededor de 50 universidades y una amplia red de centros de investigación—, el respaldo científico a las decisiones ambientales, la gobernanza participativa de la ciencia y el fomento de capacidades para proteger la propiedad intelectual y acceder a fondos internacionales.

Como ejemplo de «innovación orientada a misiones», el ministro destacó el desarrollo de vacunas cubanas propias contra la COVID-19 y mencionó el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, conocido como Tarea Vida, señalando que aproximadamente el 20% del territorio nacional está bajo alguna categoría de área protegida.

La octava propuesta sirvió de plataforma para culpar al embargo estadounidense de los males del país. «El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos continúa siendo el principal obstáculo para el desarrollo sostenible de Cuba y una seria limitación para el desarrollo científico y la cooperación internacional», afirmó el titular del CITMA, según la nota del Minrex.

Para ilustrar el impacto de las sanciones, el ministro recurrió a una imagen que describía con precisión la cotidianidad cubana: «Imaginen tener que dirigir un centro de investigación o un hospital sin electricidad», dijo ante el auditorio de la UNESCO. El funcionario se cuidó de hablar, sin embargo, de la responsabilidad del régimen en tal situación que enfrentan a diario los científicos, médicos y estudiantes de la isla.

La Universidad de La Habana suspendió sus clases presenciales en febrero de 2026 por la escasez de combustible y los apagones, y el Ministerio de Educación Superior retrasó los exámenes de ingreso universitario previstos para junio, con vistas al curso 2026-2027.

Este patrón diplomático no es nuevo. En abril de 2026, la representante cubana ante la UNESCO, Dulce Buergo, ya había replicado el mismo discurso de culpar al embargo mientras el país sufría apagones de hasta 25 horas diarias. El propio Rodríguez Batista, en septiembre de 2025, había admitido la crisis de residuos en la capital con una frase reveladora: «Esa basura no está contenida: está regada por toda La Habana».

La emigración masiva ha reducido la población cubana de 11 millones a poco más 8 millones de habitantes, la producción de alimentos ha caído un 60% y las reservas de medicamentos se encuentran al 30% de lo normal. Con tal escenario en casa, disertó un funcionario del Gobierno cubano en París sobre «desarrollo sostenible».