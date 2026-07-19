Video: Las reacciones de Trump al ver el MetLife y recibir el trofeo de la Copa Mundial que podría entregar al campeón

Donald Trump en la final de la Copa del Mundo de fútbol de 2026.

Donald Trump protagonizó un momento comentado de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 antes de que se defina el campeón. El presidente de Estados Unidos recibió el trofeo mundialista en el palco de honor del MetLife Stadium y no pudo ocultar su satisfacción, una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El mandatario asistió este domingo al duelo entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, después de llegar al estadio a bordo del helicóptero presidencial Marine One.

Durante el encuentro, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le mostró el codiciado trofeo de la Copa del Mundo. Trump lo sostuvo entre sus manos y sonrió mientras las cámaras captaban el momento desde distintos ángulos.

«El presidente Trump acaba de recibir el trofeo de la FIFA en el MetLife Stadium, con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a su lado», escribió el periodista Eric Daugherty al compartir el video del instante.

Poco antes, el periodista Nick Sortor había revelado otro detalle de la llegada del mandatario al estadio. Según contó en la red social X, Trump quedó impresionado al sobrevolar el MetLife completamente lleno.

«Todo lo que podía decir era "WOW" una y otra vez», afirmó Sortor.

Trump, posible encargado de entregar el trofeo

La escena alimentó las expectativas sobre la ceremonia de premiación, ya que Trump estaba previsto para participar, junto a Infantino, en la entrega del trofeo al campeón del mundo.

Semanas antes de la final, el propio presidente de la FIFA había adelantado que ambos compartirían ese momento.

«Estaremos junto al presidente disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos», declaró Infantino.

En el palco de honor también estuvieron la primera dama Melania Trump; el rey Felipe VI y la reina Letizia de España; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Quien no asistió fue el presidente argentino, Javier Milei. Según diversos reportes, decidió permanecer en Buenos Aires por superstición y siguió el partido desde la residencia presidencial de Olivos, donde había visto todos los encuentros anteriores de la Albiceleste.

Una relación estrecha con Infantino

La imagen de Trump sosteniendo el trofeo también recordó un episodio ocurrido en agosto de 2025, cuando Gianni Infantino visitó la Casa Blanca y le mostró la Copa del Mundo. En aquella ocasión, el mandatario bromeó preguntando: «¿Puedo quedármelo?».

La víspera de la final, ambos volvieron a coincidir durante una recepción oficial celebrada en la Trump Tower de Manhattan, donde Infantino agradeció públicamente el respaldo de la administración estadounidense a la organización del torneo.

«Este Mundial no habría sido un éxito tan increíble sin ti», afirmó el dirigente de la FIFA.

Trump, por su parte, reconoció que había subestimado la popularidad del fútbol en Estados Unidos.

«Dije: "¡Eso es una locura, no somos un país de fútbol!", y resulta que sí somos un país de fútbol», comentó.

Antes del inicio de la final, el mandatario también reveló en una entrevista con Fox Sports cuál era su favorito sentimental para el partido: «Es difícil apostar contra Messi. Es grande».