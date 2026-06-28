«¿Quién es realmente Despingovery Chanel?»: Su esposa cuenta la historia detrás del humorista

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Daniela Escarra, esposa del humorista cubano Eduardo «Eddy» Ceballos, publicó un texto en Facebook para revelar quién es el hombre detrás del personaje viral Despingovery Channel, mientras su marido permanece preso en Cuba enfrentando una posible condena de hasta 30 años.

«Para muchos de ustedes es Despingovery Chanel, el creador de contenido que los ha hecho reír una y otra vez. Pero... ¿saben quién está detrás de ese nombre?», escribió Daniela al inicio de su mensaje.

Según contó, detrás del personaje hay un hombre de 38 años, graduado de la Escuela de Instructores de Arte, que dedicó más de la mitad de su vida al Circo Nacional de Cuba y que en los últimos años decidió entregarse por completo al humor, usando las redes sociales como escenario. Recorrió más de 13 países llevando su arte.

«Eddy es un hombre preparado, trabajador, esposo, padre y artista. Una persona que ha construido su carrera con esfuerzo y dedicación», señaló Daniela, qien subrayó que detrás del personaje hay un ser humano.

«Hoy, esa voz que durante años hizo sonreír a tantas personas permanece silenciada, mientras atraviesa una situación que ha cambiado por completo la vida de su familia», lamentó.

Captura de Facebook / Daniela Escarra

Daniela pide a los seguidores de Eddy que se sumen a la campaña por su liberación: «No sean indiferentes. Infórmense, escuchen su historia, compartan este mensaje y ayúdennos a que su voz no se apague. Cada persona que comparte, comenta o habla de este caso nos ayuda a mantener viva la esperanza».

Ceballos fue detenido el 1 de junio en un operativo policial en el municipio Diez de Octubre, La Habana, sin que los agentes le permitieran entrar a su casa ni avisar a su esposa.

El detonante fue la publicación, el 24 de mayo, de un avance de lo que él mismo llamó su «capítulo más bélico»: un recorrido por una instalación militar abandonada con misiles soviéticos de los años 60, radares y búnkeres de la Guerra Fría, que acumuló 68,000 visualizaciones antes de su arresto.

Las autoridades comunicaron inicialmente a la familia un cargo por «invasión de propiedad militar», pero Cubalex denunció que ese delito no existe en los códigos penales cubanos vigentes, calificando la detención de «violación flagrante al principio de legalidad».

El caso escaló hacia una acusación de «revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado», figura procesable por tribunal militar con penas de hasta 30 años de prisión.

Para su madre, Marieta Pérez Alfaro, el cambio de los cargos no tiene otra explicación que la voluntad del régimen de acallarlo. «El hecho de llevar esto a niveles extremos, acusarlo de espionaje, confirma que lo quieren silenciar, lo quieren utilizar como ejemplo», afirmó.

El propio Ceballos había anticipado su arresto grabando un video preventivo con instrucciones de hacerlo público si era detenido: «Si están viendo este video, quiere decir desgraciadamente que he sido encarcelado, separado de mi hogar, de mi familia, de mi hija, mostrando una vez más el verdadero carácter del gobierno de Cuba».

A esa presión legal se sumaron otras denuncias. La madre del joven reveló el 17 de junio que su hijo fue agredido físicamente mientras permanecía recluido, y describió la prisión como «la antesala del infierno, un lugar de mucho sufrimiento».

El camarógrafo que trabajó con Ceballos en el video de la instalación militar también fue detenido por la Seguridad del Estado, según denunció la familia, sin que se conozcan los cargos que se le imputan.

El caso se inscribe en un patrón documentado de represión contra creadores digitales.

Cuba ocupa el puesto 160 de 180 países en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras 2026, y el Instituto Cubano para la Libertad de Expresión registró 1,188 violaciones a la libertad de expresión durante 2025, un aumento del 54,7 % frente al año anterior.