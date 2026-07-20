Laritza Camacho: «Tenemos una ley de soberanía alimentaria, pero no tenemos alimentos»

La locutora y actriz cubana Laritza Camacho publicó en Facebook una reflexión que desmonta de dos frases el discurso oficial del régimen: «Tenemos una ley de soberanía alimentaria pero no tenemos alimentos. Tampoco tenemos dinero en los bancos pero hemos quitado los límites».

El texto apunta directamente a dos medidas recientes del gobierno: la Ley No. 148 de Soberanía Alimentaria, vigente desde 2022, y la Resolución 74/2026 del Banco Central de Cuba, que elimina el tope de 5,000 pesos para pagos en efectivo entre actores económicos.

La ironía de Camacho tiene respaldo en cifras devastadoras: cuatro años después de aprobada la Ley 148, Cuba importa más del 80 % de los alimentos que consume, y según datos del Food Monitor Program de mayo, el 96.91 % de la población cubana no tiene acceso adecuado a víveres.

En cuanto a la medida bancaria, la reacción popular fue de escepticismo inmediato: el propio gobierno de Guantánamo admitió públicamente que los bancos no tienen suficiente efectivo, lo que convierte el levantamiento del límite en un gesto vacío para la mayoría de los cubanos.

Camacho no se limitó a señalar las contradicciones. En su post también apuntó al ritmo circular de las reformas del régimen: «Seguimos dándole vueltas a la noria y no creo que sea para encauzar el país y revertir los daños, sino para ganar tiempo. Nosotros no, ellos».

Acusa al gobierno de pedirle al pueblo «echar pa' alante como el cangrejo», en referencia directa a Raúl Guillermo Rodríguez Castro «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro, quien irrumpió en la escena pública con entrevistas a medios internacionales desde la oficina de su abuelo, vestido con jeans Hugo Boss, zapatillas Hermès y un Rolex Submariner.

Captura de Facebook / Laritza Camacho

El 9 de julio, Camacho ya ironizó sobre la aparición pública de El Cangrejo: «Claro que puede negociar, si tiene pedigrí y dinero (¡Ah, y hermosos ojos azules!)».

En este nuevo post retoma la metáfora para describir a quienes «se duelen porque nosotros no podemos vivir como ellos», en alusión a la afirmación de Raúl Guillermo de que le duele que los cubanos no vivan como él.

Esta publicación de Laritza se inscribe en una serie de críticas sostenidas que la locutora ha lanzado en las últimas semanas.

El 11 de julio declaró estar en contra del gobierno cubano «porque el gobierno cubano está contra Cuba», y días después preguntó cómo el embargo no afecta el modo de vida de «los poderosos, de los libres, de los negociadores, de los papis e hijitos de papis».

En junio, cuestionó por qué quienes promueven compartir la pobreza «se hacen cada vez más millonarios».