Laritza Camacho: «Tenemos una ley de soberanía alimentaria, pero no tenemos alimentos»

La locutora y actriz cubana Laritza Camacho publicó en Facebook una reflexión que desmonta de dos frases el discurso oficial del régimen: «Tenemos una ley de soberanía alimentaria pero no tenemos alimentos. Tampoco tenemos dinero en los bancos pero hemos quitado los límites».
El texto apunta directamente a dos medidas recientes del gobierno: la Ley No. 148 de Soberanía Alimentaria, vigente desde 2022, y la Resolución 74/2026 del Banco Central de Cuba, que elimina el tope de 5,000 pesos para pagos en efectivo entre actores económicos.
La ironía de Camacho tiene respaldo en cifras devastadoras: cuatro años después de aprobada la Ley 148, Cuba importa más del 80 % de los alimentos que consume, y según datos del Food Monitor Program de mayo, el 96.91 % de la población cubana no tiene acceso adecuado a víveres.
En cuanto a la medida bancaria, la reacción popular fue de escepticismo inmediato: el propio gobierno de Guantánamo admitió públicamente que los bancos no tienen suficiente efectivo, lo que convierte el levantamiento del límite en un gesto vacío para la mayoría de los cubanos.
Camacho no se limitó a señalar las contradicciones. En su post también apuntó al ritmo circular de las reformas del régimen: «Seguimos dándole vueltas a la noria y no creo que sea para encauzar el país y revertir los daños, sino para ganar tiempo. Nosotros no, ellos».
Acusa al gobierno de pedirle al pueblo «echar pa' alante como el cangrejo», en referencia directa a Raúl Guillermo Rodríguez Castro «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro, quien irrumpió en la escena pública con entrevistas a medios internacionales desde la oficina de su abuelo, vestido con jeans Hugo Boss, zapatillas Hermès y un Rolex Submariner.
El 9 de julio, Camacho ya ironizó sobre la aparición pública de El Cangrejo: «Claro que puede negociar, si tiene pedigrí y dinero (¡Ah, y hermosos ojos azules!)».
En este nuevo post retoma la metáfora para describir a quienes «se duelen porque nosotros no podemos vivir como ellos», en alusión a la afirmación de Raúl Guillermo de que le duele que los cubanos no vivan como él.
Esta publicación de Laritza se inscribe en una serie de críticas sostenidas que la locutora ha lanzado en las últimas semanas.
El 11 de julio declaró estar en contra del gobierno cubano «porque el gobierno cubano está contra Cuba», y días después preguntó cómo el embargo no afecta el modo de vida de «los poderosos, de los libres, de los negociadores, de los papis e hijitos de papis».
En junio, cuestionó por qué quienes promueven compartir la pobreza «se hacen cada vez más millonarios».
Preguntas Frecuentes sobre las Críticas de Laritza Camacho al Régimen Cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la crítica principal de Laritza Camacho sobre la Ley de Soberanía Alimentaria en Cuba?
Laritza Camacho critica que, a pesar de tener una Ley de Soberanía Alimentaria, Cuba sigue importando más del 80% de los alimentos que consume. Esta situación refleja la ineficacia de las políticas gubernamentales para lograr la autosuficiencia alimentaria, destacando la contradicción entre la retórica oficial y la realidad vivida por los cubanos.
Publicidad
¿Qué opina Laritza Camacho sobre la eliminación del límite de pagos en efectivo en Cuba?
Camacho considera que la eliminación del límite de pagos en efectivo es un gesto vacío. Esta medida del Banco Central de Cuba es vista con escepticismo, ya que los bancos no tienen suficiente efectivo, lo que la hace inútil para la mayoría de los cubanos.
Publicidad
¿Cómo utiliza Laritza Camacho la figura de "El Cangrejo" en sus críticas?
Camacho utiliza la figura de "El Cangrejo" para ilustrar la hipocresía y el doble discurso del régimen cubano. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo", representa la brecha entre el discurso igualitarista del régimen y el estilo de vida lujoso de su élite, evidenciado en sus apariciones públicas con artículos de lujo.
Publicidad
¿Qué piensa Laritza Camacho sobre el discurso igualitarista del régimen cubano?
Laritza Camacho critica que, mientras el régimen cubano promueve compartir la pobreza, sus dirigentes se enriquecen cada vez más. Ella cuestiona este discurso, señalando las contradicciones entre la retórica oficial y la realidad de desigualdad que vive el pueblo cubano.
Publicidad
¿Por qué Laritza Camacho dice estar en contra del gobierno cubano?
Laritza Camacho afirma estar en contra del gobierno cubano porque considera que el gobierno está contra Cuba. Ella sostiene que el gobierno no gestiona adecuadamente las necesidades del país, y que el voluntarismo político ha llevado a grandes fracasos económicos y sociales.
Publicidad
Vídeos relacionados:
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.