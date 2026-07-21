Arroz, frijoles, atún y linternas: esto contienen las cajas de ayuda que EE.UU. envía a Cuba

El primer vuelo humanitario enviado este martes desde Miami a Cuba, en el marco del paquete de 100 millones de dólares anunciado por el secretario de Estado Marco Rubio, transporta cajas con alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad destinados a familias cubanas.

El periodista Alexis Boentes, de Telemundo 51, mostró en detalle el contenido de los módulos que llegan a la isla a través de Cáritas Cuba y llevan 37 raciones de comida cada una.

Cada caja lleva impresa la bandera de EE.UU. y el logo de Cáritas Cuba con el lema «La Caridad Nos Une», junto a la leyenda «Donación del pueblo de los Estados Unidos de América a los ciudadanos de Cuba».

Existen dos versiones del módulo alimentario. La diseñada para 10 días incluye 10 libras de arroz blanco de grano largo, 10 libras de frijoles negros, tres latas de sardinas en salsa de tomate, cinco latas de atún en agua, 3.78 litros de aceite vegetal, tres libras de espagueti, una libra de sal yodada y dos libras de azúcar morena.

La otra versión contiene cantidades menores de los mismos productos: cinco libras de arroz, tres latas de sardinas, una lata de atún, frijoles negros, un litro de aceite vegetal, 500 gramos de espagueti, sal yodada y dos libras de azúcar morena.

Según el folleto incluido en los paquetes, la canasta de 10 días «cubre el 48% de las calorías por una semana para una familia de cuatro personas», con unas 2,182 kilocalorías por persona.

El propio documento advierte que «se recomienda que las familias consuman el módulo para poder tener los nutrientes necesarios, esto puede ser difícil en la práctica».

Los productos son de marcas estadounidenses reconocidas en comunidades hispanas: Iberia (arroz, frijoles, sardinas y espagueti), Bumble Bee (atún) y Sysco (aceite y azúcar). Algunos módulos incorporan además artículos no alimentarios: linternas plegables, baldes de cinco galones, pasta dental Colgate, cepillos de dientes y bidones de agua.

Este primer cargamento, operado por la compañía 7Air con destino a La Habana, incluye 700 kits de alimentos y 700 kits de higiene para igual número de familias.

El plan total contempla llegar a más de 196,000 familias en toda la isla.

La distribución se realiza exclusivamente a través de la Iglesia Católica y Cáritas Cuba, sin ninguna intermediación del régimen cubano ni de GAESA, el conglomerado empresarial militar.

El mecanismo evita deliberadamente la transferencia de dinero en efectivo: el gobierno estadounidense compra los productos directamente y los entrega a Catholic Relief Services (CRS), que los canaliza hacia las parroquias locales para su reparto directo.

El paquete de 100 millones —dividido en 60 millones para la Iglesia Católica y 40 millones para otras organizaciones de confianza como Samaritan's Purse— fue anunciado formalmente por Rubio el 13 de mayo de 2026 en Roma. El régimen lo calificó inicialmente de «fábula» y «chiste», pero lo aceptó a mediados de junio de 2026, aunque ha generado obstáculos prácticos para la distribución fuera del control estatal.

El programa se apoya en la experiencia de un paquete previo de nueve millones de dólares entregado tras el huracán Melissa en octubre de 2025, del cual Cáritas Cuba distribuyó el 82%, beneficiando a 8,800 familias en provincias orientales. El folleto de los módulos actuales incluye números de contacto de Cáritas en Holguín-Las Tunas, Bayamo-Manzanillo, Santiago de Cuba y Guantánamo-Baracoa para quejas y sugerencias del programa.