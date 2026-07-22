Cáritas Cuba explica cómo repartirá la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos

Cáritas Cuba recibió este martes en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana el primer cargamento de ayuda humanitaria del paquete de 100 millones de dólares anunciado por el gobierno de Estados Unidos, del cual la institución eclesial canalizará 60 millones.

El vuelo, operado por la compañía 7Air Cargo desde Miami, fue recibido por el Cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, junto a Carmen María Nodal Martínez, directora de Cáritas Cuba, y Ángel Miguel Gutiérrez Valdivia, director diocesano de Cáritas Habana.

El comunicado explica que el envío: «incluye kits de alimentos e higiene que beneficiarán a 700 familias de la arquidiócesis de La Habana, cuya distribución se realizará conforme a los criterios de vulnerabilidad establecidos para ese tipo de ayudas».

Cáritas Cuba enfatizó que la entrega a los hogares «estará a cargo de voluntarios de las comunidades parroquiales, quienes ya se encuentran organizados en pos de garantizar dicho proceso de manera eficaz».

Además, la institución fue muy clara al informar que el voluntariado hará la entrega «con un enfoque de respeto y acompañamiento cercano a los beneficiarios, priorizando la transparencia y el trato humano en cada comunidad».

Según la organización, el resto del donativo se gestionará en fases sucesivas, «en el contexto del creciente ejercicio de cooperación humanitaria que se asume en la isla desde inicios del presente año».

Aunque el comunicado de Cáritas Cuba no especifica qué «criterios de vulnerabilidad» empleará, en otras ocasiones ha priorizado a «madres solteras con hijos pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con movilidad reducida o nula».

El cargamento forma parte de un programa de ayuda humanitaria de hasta 100 millones de dólares anunciado por Washington.

De ese total, 60 millones serán canalizados a través de la Iglesia católica y los 40 millones restantes mediante organizaciones no gubernamentales independientes, con la previsión de alcanzar entre 100,000 y 120,000 familias en todo el país.

El primer vuelo partió desde Miami hacia La Habana con alimentos y artículos de higiene, después de que el Gobierno cubano aceptara formalmente la asistencia.

Los módulos incluyen productos como arroz, frijoles, atún, sardinas, aceite, espagueti, azúcar y sal, además de artículos de higiene y, en algunos casos, linternas y baldes.

Las cajas identifican el donativo como una contribución del pueblo estadounidense a los ciudadanos de Cuba.

La iniciativa fue presentada por Estados Unidos como parte de un plan de asistencia directa a la población cubana, con la promesa de respaldar una Cuba «libre y próspera» y la advertencia de que cualquier intento de interferir o desviar los recursos generará responsabilidades para las autoridades de la isla.