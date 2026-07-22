Termoeléctrica de Cienfuegos publica poema en plena crisis de apagones en Cuba: «Trabajan donde nace la luz»

La Empresa Termoeléctrica «Carlos Manuel de Céspedes», de Cienfuegos, publicó este miércoles un poema dedicado a sus trabajadores en su página oficial de Facebook, mientras millones de cubanos continúan enfrentando prolongados apagones debido a la grave crisis del Sistema Electroenergético Nacional.

El texto, de tono lírico, rinde homenaje a quienes laboran en la planta y los describe como las personas que trabajan «donde nace la luz, donde el calor se vuelve energía, donde el esfuerzo se convierte en corriente que viaja por los cables hasta cada hogar».

La publicación concluye con una reflexión sobre la familia, definida como «la luz más importante», aquella que tiene «el abrazo que no necesita enchufe».

El mensaje fue compartido con los hashtags #UnidosXCuba, #Cienfuegos y #Cuba, y aparece acompañado del estado de ánimo «positivo», junto a la Unión Eléctrica (UNE).

El poema fue difundido en un contexto marcado por apagones de más de 24 horas en numerosas localidades del país y un déficit de generación que continúa por encima de los 2,000 megavatios.

El pasado 10 de julio, Cuba registró un déficit récord de 2,341 MW, con una disponibilidad de apenas 935 MW frente a una demanda de 3,100 MW. Este martes, la afectación prevista volvía a superar los 2,100 MW, según los partes oficiales de la Unión Eléctrica.

Paradójicamente, la propia Termoeléctrica de Cienfuegos ha protagonizado algunas de las averías que han agravado la crisis energética en los últimos meses. El 9 de julio, la Unidad 4 salió de servicio por un fallo en el regulador de voltaje del generador, mientras que en mayo de 2026 otra salida imprevista de esa misma planta incrementó las afectaciones en el Sistema Electroenergético Nacional.

Cinco colapsos nacionales en lo que va de 2026

La crisis eléctrica se ha profundizado durante este año. Cuba ha sufrido al menos cinco apagones nacionales en 2026. El más reciente ocurrió el 14 de julio, tras la salida de la unidad Felton 1, en Holguín.

Desde entonces, los cortes de electricidad han llegado a prolongarse durante más de 30 horas en zonas de La Habana y hasta 87 horas consecutivas en algunos municipios de Matanzas, según reportes de DW e Infobae.

Un mensaje que generó reacciones

No es la primera vez que una entidad del sector eléctrico publica mensajes de tono optimista en medio de la crisis energética.

En agosto de 2025, usuarios en redes sociales reaccionaron con críticas y burlas a una publicación de la Unión Eléctrica sobre la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras. En junio de este año, la Empresa Eléctrica de Guantánamo difundió un texto titulado «Voces que iluminan» para destacar el trabajo de su centro de llamadas, mientras la provincia soportaba apagones de hasta 20 horas diarias. Un día después, una avería en una línea de 110 kV dejó sin electricidad a gran parte del territorio.

Mientras persisten los cortes de energía, el Gobierno cubano continúa atribuyendo la crisis al embargo estadounidense. El pasado 10 de julio, Miguel Díaz-Canel llamó a «organizar mejor los apagones», sin anunciar medidas estructurales para revertir el deterioro del sistema eléctrico.

Entre las reacciones al poema publicado por la Empresa Termoeléctrica Cienfuegos destacó un comentario que resumió el sentir de algunos usuarios: «Sin energía no hay país que desarrolle, sin energía no hay vida».