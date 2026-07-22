Lester, víctima de un brutal asalto en Holguín, recibe donación de silla de ruedas

Lester Domínguez Ortiz, el joven holguinero que quedó paralizado tras recibir un machetazo en el cuello en 2023, recibió el martes una silla de ruedas eléctrica donada por cubanos residentes en Estados Unidos, mientras el sistema de salud cubano sigue sin ofrecerle la operación que necesita para sobrevivir.

La silla fue donada por Lester Fleites, ciudadano cubanoamericano, y el envío fue coordinado por Yunior González, también de la diáspora. El activista humanitario independiente Noly Blak, de Holguín, fue quien impulsó la gestión y documentó la entrega en un video que se difundió ampliamente en Facebook.

Lester no pudo contener la emoción al recibir la silla. «Me siento bien. Muy bien, me siento feliz. Hoy mismo, hace no una hora me llegó esta silla y no sabes la felicidad que tengo», declaró.

Según contó, la alegría fue tan grande que ni siquiera pudo terminar de comer: «Llegó y al instante que llegó ya la emoción no me dejó terminar de comer. Me quitó el hambre».

El joven también agradeció directamente a quienes hicieron posible el gesto: «De verdad que Dios los bendiga».

El padre de Lester, Dennis Domínguez, publicó su agradecimiento en Facebook, donde comentó que la nueva silla ayudará a que su hijo tenga mejores condiciones de vida, y señaló que la próxima batalla es conseguir la operación de la vértebra invertida.

Captura de Facebook / Dennis Domínguez

Sin embargo, el panorama médico es sombrío: en el video, la tía de Lester detalló que los médicos ya tienen los recursos quirúrgicos para la cirugía (que la familia reunió por su cuenta). No obstante, nadie les dice nada de la operación. «Los hospitales parados (...) no hay salón», dijo, en alusión al colapso de los quirófanos en Cuba.

Lester tenía 16 años cuando, en marzo de 2023, en San Germán, Holguín, un hombre le asestó un machetazo en el cuello para robarle un teléfono Huawei en mal estado con la pantalla rota.

La lesión medular C5 incompleta lo dejó en silla de ruedas. Desde entonces ha superado ventilación mecánica, traqueotomía, escaras, neumonía e infecciones bacterianas.

Cumplió 20 años el 1 de julio esperando una operación que el Estado cubano no ha podido -ni querido- garantizarle.

La compresión medular avanza sin freno. «Ya la médula me va comprimiendo y voy perdiendo mis manos. Ya no puedo manipular esta silla», advirtió el joven en un video grabado hace menos de un mes.

Sin la intervención quirúrgica, los médicos advierten que la situación puede derivar en artritis y bloquear cualquier posibilidad de rehabilitación.

El gobierno lleva más de un año sin ofrecer ningún tipo de ayuda al caso.

Dennis Domínguez, padre del chico, lo ha denunciado sin rodeos: «Lleva el niño más de un año que no tenemos ningún tipo de ayuda del gobierno y así dice que apoyan a los casos vulnerables y personas más necesitadas, dejen de estar engañando al pueblo».

Con amarga ironía, el hombre también cuestionó la narrativa oficial: «Una potencia médica, donde el niño corre peligro para su vida con esa vértebra invertida que no se ha podido operar».

La silla de ruedas llegó gracias a la solidaridad de la diáspora cubanoamericana. La operación que puede salvarle la vida a Lester sigue esperando por un Estado que el padre describe con tres palabras: «El niño está vivo de milagro».

El colapso sanitario que condena a Lester no es un caso aislado. Cuba acumula en 2026 una lista de espera quirúrgica de hasta 96,000 personas, entre ellas 11,000 niños, con cirugías limitadas a emergencias por falta de electricidad y recursos.

El huracán Melissa, en noviembre de 2025, agravó aún más la situación al dañar 461 instalaciones de salud en el oriente cubano, incluida Holguín.

Noly Blak cerró el video de la entrega con una reflexión dirigida a quienes eligen el camino de la delincuencia: «El dinero se acaba, pero tu cargo de conciencia va a ser eterno, no vale la pena».