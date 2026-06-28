«Me está matando»: Lester, el joven paralizado por un machetazo en Holguín, lleva un año esperando una cirugía

Lester Domínguez, el joven holguinero que quedó en silla de ruedas tras ser atacado a machetazos en marzo de 2023, rompió el silencio en un video publicado en Facebook por el creador de contenido Noly Blak y describió con crudeza cómo su estado de salud se deteriora sin que el sistema médico cubano le ofrezca solución.

En la grabación, Lester aparece sentado en su silla de ruedas -rota y con la goma partida, la única que ha tenido desde el ataque- en casa de una tía en Holguín, donde está hospedado porque en su municipio natal de San Germán no hay electricidad.

«Me hace falta operame porque tengo la médula comprimida y la cervical invertida, y eso poco a poco va comprimiendo más la médula y me está matando», afirma el joven, que cumplirá 20 años el próximo 1 de julio.

En este momento, necesita con urgencia una silla eléctrica motorizada, ya que la médula le va comprimiendo y ya no puede abrir las manos ni manejar su silla por sí solo, lo que lo deja en una dependencia total para sus actividades cotidianas.

Noly Blak pidió urgentemente que alguien en el exterior pueda donar o ayudar a enviar, y deja el número de teléfono personal de Lester para quienes quieran contactarlo directamente: 54-19-99-63.

No obstante, lo que más le angustia al joven es la cirugía que no llega.

Los médicos confirmaron en agosto de 2025 que estaba en condiciones de ser intervenido. Después vino la búsqueda de una minerva ortopédica que faltaba, luego el huracán Melissa dañó cientos de instalaciones de salud en el oriente cubano, y en 2026 el colapso del sistema sanitario -con una lista de espera quirúrgica de hasta 96,000 personas, entre ellas 11,000 niños- ha hecho imposible la intervención.

«Llegué hasta a hacerme los análisis y todo, me dijeron que me iban a llamar y nadie lo ha hecho. Todo lo pude conseguir poco a poco, con mis propios medios. Solamente me falta que pongan al salón y me llamen», dice Lester.

Al recordar el ataque, describe cómo ocurrió todo sin que pudiera reaccionar: «Directo, por la espalda, ni me enteré. Me cogieron en una esquina cuando iba directo a mi casa. Me faltaba doblar la esquina ya. Iba caminando con el teléfono en la mano y nada más sentí ya el golpe».

El asalto era para quitarle un teléfono, un Huawei que estaba en mal estado, con la pantalla rota. El machetazo en el cuello le provocó una lesión medular C5 incompleta que lo dejó paralizado.

Dos agresores participaron en el asalto: uno de ellos, identificado cuando el teléfono de Lester apareció enterrado en su patio, está cumpliendo condena tras un juicio en el que la Fiscalía solicitó 20 años de prisión por el ataque más cuatro adicionales por robo de teléfonos a otras víctimas; el otro se quitó la vida.

El padre del joven, Dennis Domínguez, publicó el 21 de junio una denuncia en la que acusó al gobierno cubano de abandono total: «Lleva el niño más de un año que no tenemos ningún tipo de ayuda del gobierno y así dice que apoyan a los casos vulnerables y personas más necesitadas, dejen de estar engañando al pueblo».

También recordó que su hijo «está vivo de milagro», tras superar ventilación mecánica, traqueotomía, escaras, neumonía y otras infecciones bacterianas.

El video de Noly Blak acumuló más de 109,000 visualizaciones y más de 6,000 reacciones, y es la primera vez que Lester habla directamente a cámara sobre la progresión de su parálisis, a tres años y medio de un ataque que le arrebató la movilidad por un teléfono roto.