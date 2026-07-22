«Un animal herido es más peligroso»: La alerta de Luis Felipe Rojas sobre el régimen cubano en su fase final

El periodista y escritor cubano Luis Felipe Rojas advirtió que el régimen cubano, aunque se encuentra en una fase terminal, puede ser más peligroso precisamente por esa razón.

«Un animal herido es más peligroso que un animal sano y están heridos de muerte», afirmó en una entrevista con Tania Costa para CiberCuba.

Para ilustrar su argumento, Rojas recurrió a un paralelo histórico: el final de la organización terrorista vasca ETA en España. «Yo tuve no sé si la desgracia de vivir el fin de ETA en España y ya cuando estaba a punto de extinguirse, a punto de capitular, fue cuando más muertos dejó. O sea era súper peligroso», señaló el periodista.

Rojas, nacido en San Germán, Holguín, y exiliado en Estados Unidos desde 2012, también llamó a no subestimar la capacidad de represión del régimen, y recordó que la comunidad internacional no reaccionó ante salvajes episodios de brutalidad ocurridos en otros países.

«No menosprecien el nivel de crueldad de un régimen como el cubano», subrayó, y citó la masacre de Tiananmen, las hambrunas en Corea del Norte, las guerras en África y la crisis de los misiles como ejemplos de atrocidades ante las que «no pasó absolutamente nada».

Sobre la posibilidad de un cambio político, descartó una intervención externa y sostuvo que Cuba «solamente puede implosionar desde adentro».

En ese marco, analizó la reciente declaración de Miguel Díaz-Canel, quien en una entrevista con RT afirmó que «la utopía está en el horizonte» -frase tomada del escritor uruguayo Eduardo Galeano-, interpretada por muchos como una admisión de que no hay salida a la crisis.

Rojas respondió con ironía: «En el horizonte lo que deberían estar son los Delta Force para que el señor lo vea».

Más allá del sarcasmo, el intelectual advirtió que los actuales contactos diplomáticos entre La Habana y Washington podrían ser una trampa.

«Yo creo que le puede estar tirando el anzuelo que está tirando el régimen de La Habana a Estados Unidos», dijo, y recordó el patrón histórico: «Cada vez que ha habido un intento de diálogo, un intento, después ha venido la patada en la bandeja».

Esta advertencia cobra peso en el contexto actual: el 1 de julio el canciller Bruno Rodríguez admitió que el diálogo con Estados Unidos «no muestra ningún progreso», mientras el régimen ha fijado como línea roja que no negociará cambios en su sistema político.

Las declaraciones de Rojas se producen en medio de una crisis humanitaria sin precedentes en Cuba: más de 1,180 presos políticos, apagones que superan las 24 horas y datos del Food Monitor Program que indican que el 96,91 % de los cubanos ha perdido acceso adecuado a alimentos.

En mayo, el Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,311 protestas, la cifra mensual más alta del año, lo que sugiere que la presión social desde adentro -precisamente el escenario que Rojas considera el único camino real hacia el cambio- no deja de crecer.