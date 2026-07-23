Trump descarta por ahora un acuerdo nuclear y acusa a Irán de echarse atrás: «No están listos»

El presidente Donald Trump descartó este miércoles la posibilidad de alcanzar a corto plazo un acuerdo nuclear con Irán, al asegurar durante un mitin en Georgia que Teherán todavía no está preparado para negociar porque suele echarse atrás o intentar cambiar lo pactado.

«Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso. No están listos. Estarán listos muy pronto», declaró Trump ante sus seguidores.

El mandatario llegó a Georgia tras participar en una ceremonia en la base aérea de Dover, en Delaware, donde recibió con honores militares los restos de cuatro soldados estadounidenses fallecidos la semana pasada en Jordania e Irak.

Antes de la ceremonia, Trump advirtió que Irán pagará «con creces» por esas muertes.

El número de militares estadounidenses fallecidos desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán el 28 de febrero de 2026 asciende a 18.

El mes pasado, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz y abrir un espacio de negociación sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, Trump dio por finalizada la tregua durante la cumbre de la OTAN en Ankara el 8 de julio, después de nuevos ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

La semana pasada, Irán anunció la suspensión formal de sus compromisos y acusó a Washington de haber incumplido primero el acuerdo.

Desde la ruptura del alto el fuego, ambos países llevan alrededor de dos semanas intercambiando ataques.

Los cuatro militares cuyos restos fueron recibidos este miércoles en Dover son las primeras bajas estadounidenses desde la reanudación de las hostilidades.

En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró que sus fuerzas han facilitado desde principios de mayo el tránsito de aproximadamente 900 buques comerciales y 450 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz.

El mando militar afirmó que la vía marítima continúa abierta pese a los ataques atribuidos a Irán, que han alcanzado a más de 30 embarcaciones comerciales durante los últimos tres meses.