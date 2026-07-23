Más de 100 cucarachas vivas provocan cierre de pizzería en Tampa

Una pizzería ambulante de Tampa fue clausurada por inspectores sanitarios de Florida tras el hallazgo de más de 100 cucarachas vivas, en medio de una ola de cierres que afectó a 14 restaurantes y camiones de comida entre el 13 y el 19 de julio en la región de Florida Central.

Según ClickOrlando, que citó registros estatales de inspección, los cierres estuvieron relacionados con infestaciones de cucarachas y roedores, almacenamiento incorrecto de alimentos, falta de agua potable, deficiencias en los sistemas de desinfección y violaciones en el control de tiempo y temperatura.

Casi todos los establecimientos consiguieron reabrir después de corregir las irregularidades. Sin embargo, algunos todavía requerían inspecciones de seguimiento y uno permanecía expresamente cerrado al 21 de julio.

Uno de los casos más impactantes fue el de Farandulero Pizzeria, un camión de comida ubicado en 9743 W. Hillsborough Ave., en Tampa, clausurado hace una semana.

Los inspectores encontraron más de 100 cucarachas vivas, principalmente dentro del gabinete situado debajo del fregadero de tres compartimentos. También documentaron más de 20 cucarachas muertas, excrementos del insecto, cuatro huevos de cucaracha y nueve insectos vivos similares a moscas.

Además, dos bolsas de tamales estaban almacenadas dentro de bolsas de compras que no eran aptas para contener alimentos y habían sido colocadas en un refrigerador de acceso inmediato. El establecimiento permanecía cerrado el martes pasado.

También en Tampa, el Applebee’s Neighborhood Grill & Bar, situado en 4006 W. Hillsborough Ave., fue cerrado el 14 después de que los inspectores encontraran cinco cucarachas muertas y 13 vivas, cinco de ellas atrapadas en trampas adhesivas.

El restaurante cumplió los estándares y pudo reabrir al día siguiente.

NY NY Pizza, ubicado en 1512 E. 7 Ave., fue clausurado el 16 tras detectarse una mosca viva en el mostrador de servicio y 15 excrementos de roedores, principalmente detrás de la estación de bebidas.

Los inspectores también señalaron que varias pizzas no tenían marcado el tiempo durante el cual podían permanecer expuestas y que el desinfectante de amonio cuaternario utilizado para el lavado manual de utensilios no alcanzaba la concentración mínima requerida. El negocio reabrió el día siguiente.

En Altamonte Springs, 2 Hermanos Tacos & Burrito, ubicado en 451 E. Altamonte Drive, fue cerrado el miércoles de la semana pasada. Dentro del establecimiento aparecieron cinco cucarachas muertas y más de 20 vivas. El restaurante cumplió los estándares sanitarios dos días después.

En Clearwater, Nautical Brews Pizza, situado en 2481 N. McMullen Booth Road, cerró el 15 de julio después de que los inspectores hallaran dos cucarachas muertas debajo del fregadero de tres compartimentos y más de 120 excrementos de roedores en el local.

La máquina lavavajillas tampoco tenía la concentración mínima de cloro necesaria para una desinfección adecuada. El establecimiento fue autorizado a reabrir dos días después.

Dos negocios fueron clausurados en Clermont. Crooked Spoon Gastropub, ubicado en 200 Citrus Tower Blvd., cerró el 15 de julio tras encontrarse cinco cucarachas muertas y cuatro vivas en el área de almacenamiento seco, debajo de un estante con productos enlatados.

El operador ya conocía el problema y había solicitado la intervención de una empresa de control de plagas. Los inspectores también localizaron nueve excrementos de cucaracha debajo del estante y violaciones de tiempo relacionadas con mermelada de cebolla dulce, salsa para alitas SoCo y crema de bourbon. El restaurante reabrió el viernes pasado.

El Papa John’s Pizza de 4420 S. Hwy. 27 también fue clausurado el 15. Allí fueron encontradas dos cucarachas muertas dentro de un dispositivo de control de plagas instalado en el armario del calentador de agua.

En ese mismo espacio apareció un ratón muerto dentro de una trampa y 20 excrementos de roedores. El establecimiento requirió una inspección de seguimiento.

En Edgewater, Jan & Lib’s Hi-Tops Lounge, ubicado en 319 N. Ridgewood Ave., fue cerrado el 13 de julio.

Los inspectores encontraron filetes almacenados encima de cerveza dentro de una cámara frigorífica y cerca de 40 excrementos de roedores en el local. El negocio cumplió los estándares al día siguiente.

En Lady Lake, Latin Flavors Bar and Grill, situado en 13769 N. US Hwy. 441, fue clausurado el día 14 después de que se localizaran más de 80 cucarachas muertas, una cápsula de huevos y ocho cucarachas vivas.

También había excrementos de cucaracha en la junta y la bisagra de un congelador blanco. Los inspectores detectaron, además, incumplimientos de tiempo y temperatura en carne de cerdo cocida, frijoles refritos y arroz cocido. El restaurante reabrió dos días después.

En Melbourne, el camión de comida Las Comays Lonchera, ubicado en 5559 N. Wickham Road, fue cerrado el 14 de julio porque operaba sin agua potable corriente.

También se documentaron violaciones de tiempo y temperatura en ensalada de pasta, salsa, melón cortado, arroz cocido, carne de cerdo cocida y frijoles negros cocidos. El establecimiento cumplió los requisitos sanitarios dos días después.

En Orlando, Uncle Dieu’s, un camión de comida localizado en 9318 E. Colonial Drive, fue clausurado el 16 de julio. Los inspectores hallaron dos cucarachas muertas y ocho vivas, además de incumplimientos de temperatura en huevos con cáscara y queso americano en lonchas.

Un producto para limpiar cristales estaba almacenado junto a la salsa de soja y la cocina, mientras los huevos crudos habían sido colocados encima del queso dentro de un refrigerador.

El propietario también fue observado tocando cebollines con las manos desnudas. A esto se sumó una filtración en el tanque de agua potable que generaba agua estancada debajo del recipiente y se derramaba hacia el suelo. El termómetro metálico utilizado para medir la temperatura de los alimentos estaba sucio. El camión reabrió el sábado pasado.

En Sanford, Colorado’s Prime Steak, ubicado en 3863 S. Orlando Drive, cerró hace una semana. En el establecimiento aparecieron tres cucarachas muertas y 17 vivas. Además, el negocio operaba con una licencia vencida de la División de Hoteles y Restaurantes. Fue autorizado a reabrir el viernes.

Mel’s Family Diner, situado en 3221 S. Orlando Drive, también en Sanford, fue clausurado el 15 de julio tras hallarse 17 excrementos de roedores y marcas de mordeduras en dos papas dentro de una bolsa.

El restaurante operaba con una licencia vencida, su máquina lavavajillas no tenía la concentración mínima de cloro y faltaba una válvula antirretorno en una conexión para manguera. Este local también requería una inspección de seguimiento.

En St. Petersburg, Hungry Howie’s Pizza and Subs, ubicado en 6570 Central Ave., cerró hace una semana. Los inspectores encontraron una cucaracha muerta y ocho excrementos de roedores.

El operador conocía la presencia de roedores, había colocado trampas y contratado a un exterminador. Sin embargo, también se observó que manipuló un teléfono celular y luego continuó preparando alimentos sin cambiarse los guantes ni lavarse las manos. El negocio reabrió el viernes de la semana pasada.

En total, los registros estatales recogidos por ClickOrlando muestran que los 14 establecimientos fueron cerrados, al menos temporalmente, por condiciones que podían representar riesgos para los consumidores.

La mayoría consiguió corregir las irregularidades y reabrir en pocos días. Farandulero Pizzeria, donde se registró la mayor cantidad de cucarachas vivas entre los negocios incluidos en la lista, continuaba expresamente clausurado al 21 de julio.

Los cierres por infestaciones de plagas son recurrentes en Florida. En enero de este año, Soriano Brothers Cuban Cuisine en Palmetto Bay fue clausurado por 26 violaciones sanitarias que incluían insectos vivos en áreas de preparación.

En mayo de 2025, el Tehillah Garden Restaurant en Pembroke Pines fue cerrado tras hallarse más de 90 cucarachas en su cocina.