Banco Mundial pone cifra al desastre en Venezuela: casi 20 mil millones de dólares en daños

El Banco Mundial cifró este jueves en 19,600 millones de dólares los daños físicos directos que dejaron los terremotos del 24 de junio en Venezuela, según una evaluación publicada por la agencia EFE que convierte esta estimación en la más completa realizada hasta la fecha sobre la catástrofe.

El organismo elaboró el informe mediante la metodología de Estimación Rápida Global de Daños (GRADE, por sus siglas en inglés) y advirtió que una reconstrucción mal financiada podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década.

El desglose de los daños revela que casi la mitad del impacto recayó sobre las viviendas: 9,300 millones de dólares, equivalentes al 47% del total. La infraestructura acumuló pérdidas por 5,200 millones (27%) y los edificios no residenciales por 5,000 millones (26%).

Geográficamente, la devastación se concentró en un puñado de territorios. La Guaira y el Distrito Capital absorbieron cerca del 47% del impacto económico total, mientras que Miranda y Carabobo sumaron pérdidas de consideración. Entre los cuatro, acumularon el 85% de los daños estimados por el organismo.

La cifra supera ampliamente la primera estimación internacional de referencia: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo había calculado daños directos de 6,700 millones de dólares apenas cuatro días después del sismo, equivalentes a cerca del 6% del producto interno bruto venezolano.

El Banco Mundial lanzó además una advertencia sobre el riesgo financiero de la reconstrucción: si las obras se costean únicamente reasignando recursos de otros proyectos de inversión, sin incrementar la inversión pública y privada, podrían seguir inconclusas dentro de diez años.

En ese escenario, la capacidad productiva, el producto interno bruto y el consumo del país permanecerían por debajo de los niveles previos al desastre hasta, al menos, 2036.

El organismo indicó que trabaja junto al gobierno venezolano, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para definir el apoyo técnico y financiero necesario en las siguientes fases de evaluación, recuperación y reconstrucción.

El informe llega en un momento de especial relevancia institucional: el Banco Mundial había suspendido sus relaciones con Venezuela en 2019, durante la disputa internacional sobre el reconocimiento del gobierno entonces encabezado por Nicolás Maduro. Apenas tres meses antes del terremoto, en abril de 2026, el organismo anunció la reanudación de esos vínculos bajo el gobierno de Delcy Rodríguez, lo que abrió la puerta a la cooperación que ahora se activa.

El balance humano de la catástrofe también siguió escalando este jueves. La cifra oficial de fallecidos ascendió a 5,398 tras sumar 52 nuevas muertes, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El doble sismo —magnitudes 7,2 y 7,5, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia— figura entre los más destructivos de la historia reciente del país.

«La recuperación efectiva comienza con información fiable», afirmó la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, quien subrayó que la evaluación ofrece al gobierno venezolano y a sus socios una base objetiva para planificar la reconstrucción y reiteró el compromiso de la institución de acompañar ese proceso.