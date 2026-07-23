Aumenta a 5,398 la cifra oficial de fallecidos por los terremotos de Venezuela

El balance oficial de víctimas mortales por el doble terremoto que devastó el norte de Venezuela el 24 de junio sigue en ascenso: este miércoles las autoridades venezolanas elevaron la cifra a 5,398 fallecidos, tras sumar 190 muertes adicionales respecto al parte anterior.

La actualización fue comunicada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, quien informó que en las últimas jornadas se registraron 52 nuevos fallecimientos.

El domingo 19 de julio, el balance oficial registraba 5,208 víctimas, lo que convierte esta actualización en la más reciente de una escalada que no se ha detenido desde el primer día.

El parte oficial de este miércoles también detalla el alcance humanitario de la catástrofe: 16,740 heridos, 6,462 personas rescatadas, 17,907 damnificados sin vivienda y 23,335 personas alojadas en 107 campamentos transitorios. Un total de 128,324 familias han recibido atención.

En cuanto a la infraestructura, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron por completo. Las labores de emergencia han distribuido casi 11,000 toneladas de alimentos y más de 44.5 millones de litros de agua, mientras que 44,298 pacientes han sido atendidos médicamente.

El operativo de respuesta moviliza a 2,278 rescatistas internacionales, 30,989 efectivos desplegados y 31,745 voluntarios. Desde el sismo principal se acumulan 1,463 réplicas.

Gobierno de Venezuela

El doble terremoto —de magnitudes 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos— sacudió el norte de Venezuela a las 18:04 hora local del 24 de junio.

Los epicentros se ubicaron en el sistema de fallas de San Sebastián, en el eje San Felipe (Yaracuy) y Yumare/Morón (Carabobo).

La zona costera del estado La Guaira fue la más devastada, con localidades como Caraballeda, Catia La Mar, Macuto y Naiguatá sufriendo colapsos masivos de edificaciones.

La escalada de muertos ha sido constante desde el primer día: 164 fallecidos el 25 de junio, más de 1,900 el 30 de junio, 3,342 el 5 de julio, 4,490 el 12 de julio y 5,208 el 19 de julio, hasta llegar a los 5,398 de este miércoles.

La catástrofe también ha golpeado a la comunidad cubana residente en Venezuela. Al menos 32 cubanos fueron reportados como desaparecidos, principalmente en La Guaira, y al menos nueve han sido confirmados muertos.

El lunes, una cubana confirmó la muerte de sus padres y otros familiares que permanecían atrapados bajo los escombros de un edificio en Naiguatá desde el 24 de junio.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió desde el inicio que el número real de víctimas podría ser mucho mayor, con una probabilidad del 42% de que el total se sitúe entre 10,000 y 100,000 muertos.

La ONU, por su parte, estima hasta 68,000 desaparecidos y más de 6.7 millones de afectados por el que ya es considerado el desastre natural más mortífero de la historia moderna venezolana.