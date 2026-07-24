Dirigente comunista de Camagüey: «La obra no es perfecta, pero la revolución es inmensa»

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba en el municipio de Camagüey, Yoandris Ruiz Villalón, participó este jueves en el acto provincial por el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes con un discurso de reafirmación revolucionaria que contrasta con la crisis que padecen los camagüeyanos a diario.

En el acto, transmitido por Canal Caribe, Ruiz Villalón pronunció la frase que resume la postura oficial del régimen ante el colapso que vive la isla: «La obra no es perfecta, pero la revolución es inmensa».

El funcionario convocó a los camagüeyanos a mantenerse firmes: «Las ideas justas no mueren, daremos combate en todos los frentes para que no se apague nuestra verdad», dijo.

Ruiz Villalón también declaró que «ninguno de los cubanos tiene que ponerse de rodillas para que se respeten sus derechos», y apeló a «la voluntad de vencer» como herramienta frente a lo que calificó como «maniobras del gobierno norteamericano».

La realidad que el discurso no menciona

Mientras el dirigente comunista celebraba la «inmensidad» de la revolución, Camagüey es una de las provincias más golpeadas por la crisis energética que azota a Cuba en 2026. Los habitantes soportan apagones de entre 20 y 25 horas diarias, con impacto directo en hospitales, policlínicos y el acceso al agua potable.

La termoeléctrica de Nuevitas, ubicada en la propia provincia, ha sido señalada como detonante de varios colapsos del Sistema Electroenergético Nacional a lo largo de este año.

En junio, las autoridades de Camagüey pidieron a la población hervir el agua ante la escasez de cloro gas y sulfato de alúmina para potabilizarla, una situación que el discurso oficial del 26 de julio no mencionó en ningún momento.

A escala nacional, Cuba rompió en mayo de 2026 su récord histórico de déficit eléctrico con 2.174 MW, dejando al 70% de la isla sin electricidad de forma simultánea. El 6 de julio un apagón general afectó a aproximadamente 9,6 millones de personas.

El patrón del discurso de Ruiz Villalón no es nuevo ni aislado. Semanas atrás, el primer secretario del PCC en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, generó una ola de indignación en redes sociales al celebrar que su provincia recibiera la condición de «Destacada» en la emulación por el 26 de julio.

El gobierno le dio ese «honor» en un momento en que Matanzas sufre apagones prolongados, escasez de agua y un brote de dengue y chikungunya.

El acto central nacional del 73 aniversario fue celebrado en Pinar del Río, designada sede por el Buró Político del PCC el 27 de junio, una provincia que también enfrenta apagones de más de 20 horas diarias y más de 40,000 familias sin vivienda.

Mientras los dirigentes del régimen reafirman su respaldo a la revolución, el pueblo sufre desde hace más de cinco años la falta de servicios básicos como electricidad, alimentación y agua potable.