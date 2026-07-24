Recaudan más de 300 mil pesos para adolescente con parálisis cerebral en La Habana

En apenas 36 horas, una campaña de solidaridad impulsada en Facebook logró reunir más de 305 mil pesos cubanos para una madre habanera que cría en condiciones extremas a su hijo adolescente con parálisis cerebral.

El anuncio lo hizo este jueves el activista Guillermo Rodríguez Sánchez, conocido en redes sociales como Guillermo Rodsan, quien coordinó la recaudación entre seguidores dentro y fuera de Cuba.

«Con gran placer les informo que gracias a los aportes de todas y todos ustedes en 36 horas están disponibles 305 mil pesos para obsequiar a esta mamá de La Habana que cría en condiciones muy duras a su niño con parálisis cerebral», escribió Rodríguez Sánchez en su publicación de Facebook.

Publicación en Facebook

El activista adelantó que la cifra definitiva superará esa cantidad: «La cifra final a entregar será mayor a esos 305 mil, todavía me queda una pequeña sorpresa bajo la manga».

El dinero será entregado parte en efectivo y parte mediante transferencia, con documentación fotográfica de cada paso del proceso, una metodología que Rodríguez Sánchez aplica en todas sus campañas para garantizar transparencia ante los donantes.

La imagen que acompañó la publicación muestra a la madre en el interior de una vivienda humilde, con paredes de madera deterioradas, suelo de baldosas rotas y juguetes sobre una mesa cubierta con tela verde, una estampa que refleja la precariedad en que vive la familia.

Este caso se suma a una serie de situaciones similares que han requerido del apoyo ciudadano ante las carencias del Estado cubano.

El 14 de julio, cubanos solidarios reunieron 45 mil pesos para Yosuán, un niño con parálisis cerebral infantil de Cárdenas, Matanzas.

Las familias cubanas con hijos con esta condición enfrentan escasez de medicamentos, falta de insumos de rehabilitación e infraestructura hospitalaria deteriorada, obstáculos que se han agravado con la crisis económica y sanitaria que atraviesa la isla en 2025 y 2026.

Rodríguez Sánchez acumula un historial documentado de campañas similares. El 18 de julio reunió más de 400 mil pesos en dos días para la niña Lía Isabel García Torres en Bayamo, Granma.

En abril, logró recaudar un millón de pesos para una familia en Júcaro, Ciego de Ávila, destinados a financiar una vivienda nueva para dos niños. En junio, junto a Glenda Rancano, reunió más de 1,5 millones de pesos y 2,125 dólares para Ernesto Almaguer Díaz.

La solidaridad organizada a través de redes sociales se ha convertido en uno de los pocos mecanismos reales de apoyo para familias cubanas en situación de vulnerabilidad extrema, ante un Estado que no logra cubrir sus necesidades básicas.

«Gracias por la confianza», cerró Rodríguez Sánchez su publicación, dirigiéndose a quienes hicieron posible la recaudación en tiempo récord.