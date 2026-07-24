Se dispara tasa de interés de hipotecas en EE.UU. al 6.58%, su nivel más alto en casi un año

La tasa promedio de las hipotecas a 30 años en Estados Unidos alcanzó este jueves 6.58%, su nivel más elevado en casi un año, según reportó la entidad hipotecaria Freddie Mac.

El dato, recogido por The Associated Press, representa un alza frente al 6.55% de la semana anterior y coloca el costo del financiamiento hipotecario en el punto más alto desde el 21 de agosto de 2025.

El principal detonante de este repunte es el conflicto bélico con Irán, iniciado a finales de febrero de 2026, que ha encarecido con fuerza el petróleo crudo y reavivado los temores inflacionarios en la economía estadounidense.

Antes de que estallara la guerra, la tasa promedio había caído ligeramente por debajo del 6% por primera vez desde finales de 2022, un descenso que la administración Trump celebró como un logro económico. Desde entonces, la trayectoria ha sido sostenidamente al alza.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años —referencia clave que los prestamistas usan para fijar el precio de los créditos hipotecarios— se situó en 4.7% al mediodía de este jueves, frente al 3.97% que registraba antes de que comenzara el conflicto.

Las entidades crediticias siguen de cerca ese indicador, por lo que su escalada arrastra consigo las tasas hipotecarias.

«El aumento de los precios del petróleo, a medida que se intensifica la guerra con Irán, amenaza con agravar la inflación, justo cuando comenzaba a desacelerarse más de lo que esperaban los economistas», señaló la agencia AP en su reporte.

La inflación en EE.UU. pasó del 3.3% en marzo al 4.2% en junio de 2026, impulsada principalmente por el componente energético vinculado al conflicto. El precio del barril Brent llegó a rondar los 91 dólares a mediados de julio, frente a unos 72 dólares a comienzos del mes.

Ese entorno presiona a la Reserva Federal a considerar nuevas subidas de su tasa a corto plazo, lo que a su vez podría empujar aún más al alza los rendimientos de los bonos y, con ellos, las hipotecas.

Aunque el banco central no fija directamente las tasas hipotecarias, sus decisiones son seguidas de cerca por los inversores del mercado de bonos.

El impacto sobre los compradores de vivienda es directo: tasas más altas pueden sumar cientos de dólares al mes en costos para los prestatarios, reduciendo su poder adquisitivo y llevando a muchos a posponer la compra de una casa. Las ventas de viviendas en el país han estado estancadas a lo largo de 2026.

La tasa de hipotecas a 15 años también subió, al 5.96% desde el 5.93% de la semana anterior. Hace exactamente un año, la tasa a 30 años era del 6.74%, lo que significa que el nivel actual sigue siendo inferior al de julio de 2025, aunque la tendencia reciente apunta claramente al alza.

El panorama es especialmente preocupante en Florida, estado con alta concentración de comunidad cubana, que lidera los embargos hipotecarios en EE.UU. tras el alza de tasas registrada en julio de 2026.

Miami-Dade ya era uno de los mercados menos asequibles del país, con precios medios de vivienda en torno a los 415,000 dólares y costos hipotecarios que llegaban a representar más del 80% del ingreso familiar promedio.

Análisis del mercado, como el publicado por MarketWatch, plantean abiertamente si las tasas hipotecarias podrían volver al 7% si el conflicto con Irán continúa presionando los precios de la energía y la inflación no cede.