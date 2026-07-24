Pánfilo acepta el reto: Menciona a más de 20 futbolistas en una bronca en Centro Habana

Luis Silva, el comediante cubano que da vida a Pánfilo, publicó en Facebook un monólogo de menos de dos minutos en el que menciona a más de 20 futbolistas dentro de una historia coherente: relata una bronca callejera en Centro Habana el día de la final del Mundial de Fútbol.
El clip superó 1,1 millones de reproducciones y acumuló casi 74,000 «me gusta» en pocas horas, confirmando que Pánfilo sigue siendo un fenómeno cultural cubano incluso desde Miami, donde Silva reside desde finales de 2024.
El monólogo arranca con el sobrino Harry llegando con sangre en la cara tras discutir con un vecino que «tiene cuerpo Ancelotti» y que defiende a Argentina como el mejor equipo del mundo. «Me dice: 'el gordo aquel, el que tiene cuerpo Ancelotti me dijo que Argentina era el mejor equipo y yo le saqué a Lewandowski'», narra Pánfilo, usando el apellido del delantero polaco como expresión cubana para responder con fuerza.
El gordo no se queda callado: «¡Qué gordo de qué, mi Upamecano en tu Madrid!», y la cosa escala sin freno.
Pánfilo intenta calmar los ánimos, pero el panorama no ayuda: «Mira la cantidad de botellas de Ronaldo que se han bajado y ahora se están tomando una botella de Vinícius Tinto que eso a las tres de la tarde te cae en el estómago que eso lo que hace es apagarte los megawatts del cerebro».
A los nombres de bebidas se suman los de drogas: «Posiblemente le estén metiendo al Kimmich, al Porro», mientras una bocina enorme ponía a «Roberto Carlos» a todo volumen.
El sobrino, lejos de calmarse, le grita al gordo: «Tú eres tronco de Camavinga», y Pánfilo acaba en medio de la trifulca con el hombro golpeado. «Yo me Mbappé, qué clase de bronca en Centro Habana el día de la final del mundial de fútbol», remata, colando a Mbappé de contrabando en la narración.
Cuando la tensión baja, un vecino saca un televisor a la calle para ver el partido. A los tres minutos, se va la luz.
Ahí llega el golpe más afilado del monólogo: «Señores, La Guiteras es una utopía. Tú das dos pasos hacia La Guiteras y ella retrocede diez hacia el horizonte. Y cuando la utopía se une con el horizonte ya la Guiteras tiene tres salideros más en la candela».
La referencia a la termoeléctrica Antonio Guiteras, símbolo recurrente de la crisis eléctrica cubana en el humor de Pánfilo, arranca la arenga patriótica de la comecandela, que termina con «Benzema» en lugar de «Venceremos».
El cierre es la frase resignada que resume todo: «Chico, mira que se pasa trabajo para vivir Iniesta isla».
El video se publica días después de la final del Mundial 2026, en la que España venció a Argentina 1-0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 19 de julio.
Silva, que llegó a Estados Unidos en diciembre de 2024 tras la cancelación de «Vivir del Cuento» en Cubavisión, mantiene desde el exilio una actividad constante en redes que combina el humor de Pánfilo con críticas directas al régimen.
En junio, Silva acusó al gobierno de Díaz-Canel de ser «el verdadero freno a la prosperidad de los cubanos».
Preguntas frecuentes sobre el monólogo de Pánfilo y la crítica social en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el monólogo de Pánfilo se ha vuelto viral en Cuba?
El monólogo de Pánfilo se ha vuelto viral porque combina humor y crítica social, mencionando a más de 20 futbolistas en una historia sobre una bronca en Centro Habana durante la final del Mundial de Fútbol. Este tipo de contenido resuena en los cubanos por su capacidad de reflejar la realidad social del país con un toque de humor.
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¿Qué mensaje crítico lanza Pánfilo sobre la situación eléctrica en Cuba?
Pánfilo critica la situación eléctrica mencionando a la termoeléctrica Antonio Guiteras como una utopía. Expresa que la Guiteras retrocede diez pasos por cada dos que avanza, simbolizando la ineficiencia y los constantes apagones que sufre la población cubana, reflejando así la crisis eléctrica que vive el país.
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¿Cómo utiliza Luis Silva, a través de Pánfilo, el humor para criticar al gobierno cubano?
Luis Silva utiliza el humor de Pánfilo para lanzar críticas al gobierno cubano al abordar temas como la ineficiencia del sistema eléctrico y la falta de progreso real en el país. A través de analogías y situaciones cotidianas, su humor destaca las deficiencias del régimen sin mencionar directamente nombres o ideologías.
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¿Qué relevancia tiene el personaje de Pánfilo en la cultura cubana actual?
El personaje de Pánfilo es un fenómeno cultural en Cuba, ya que representa al cubano común enfrentándose a los problemas diarios con humor y crítica social. A través de sus monólogos y sketches, Pánfilo actúa como un espejo de la realidad cubana, ganando popularidad tanto dentro como fuera de la isla.
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¿Cómo ha impactado el exilio de Luis Silva en su trabajo como humorista?
El exilio de Luis Silva a Miami no ha mermado su capacidad de conectar con el público cubano. Su trabajo sigue siendo relevante gracias a su constante actividad en redes sociales, donde combina humor con críticas al régimen, manteniendo vivo el espíritu del personaje de Pánfilo y su impacto cultural.
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