Luis Silva arremete contra el régimen: «¡Ustedes han sido el verdadero freno a la prosperidad de los cubanos!»

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El popular actor y humorista cubano Luis Silva, creador del personaje Pánfilo, lanzó este jueves una contundente crítica al régimen en sus redes sociales tras el anuncio de un paquete de reformas económicas por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel.

A través de una historia en sus cuentas verificadas, Silva reaccionó a la noticia de que Díaz-Canel admitió errores y prometió «desmontar prohibiciones» para mejorar la economía de la isla, calificando la situación de «increíble y graciosa».

Captura de FB/Luis Silva Pánfilo

«Increíble y gracioso que durante años, cada vez que van a hacer supuestos cambios, tienen que ELIMINAR PROHIBICIONES», escribió el humorista sobre fondo rosa, antes de rematar con una sentencia en letras mayúsculas sobre fondo rojo: «¡USTEDES HAN SIDO EL VERDADERO FRENO A LA PROSPERIDAD DE LOS CUBANOS!»

El argumento central de Silva apunta directamente a décadas de restricciones autoimpuestas por el propio régimen: «Si desde los años 90, hubieran permitido a la gente prosperar y crecer sin límites, trabas, ni prohibiciones, hoy el pueblo viviera mejor», señaló.

La publicación llegó después de que el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentara ante la Asamblea Nacional un paquete de 176 medidas económicas, descrito por el propio gobierno como el mayor intento de reforma estructural desde el Período Especial de los años 90.

Entre las medidas anunciadas figuran la apertura a la banca privada, la compraventa de acciones de empresas estatales, la dolarización parcial, mayor autonomía para las pequeñas y medianas empresas privadas, la eliminación de topes de precios y un acceso ampliado a la inversión extranjera, agrupadas en 23 ejes fundamentales.

El propio Díaz-Canel reconoció ante los diputados que «hay trabas que no vienen de afuera ni del embargo», admitiendo que parte de la crisis tiene origen interno, y añadió que «el error no estuvo en plantearlas, sino en haberlas postergado», en referencia a reformas discutidas desde hace años sin concretarse.

Esa admisión refuerza precisamente el argumento que Silva lleva años sosteniendo desde sus redes sociales, donde acumula más de 2,6 millones de seguidores en Facebook y genera decenas de miles de interacciones con cada publicación.

No es la primera vez que el humorista confronta al régimen con este tipo de señalamientos. En marzo de 2021 denunció el «bloqueo interno» generado por las propias regulaciones cubanas, apuntando a la Aduana Cubana como el verdadero obstáculo para los ciudadanos. En agosto de 2022 exigió al gobierno una apertura económica total, instándolo a «acabar de abrir la llave de paso completa» en lugar de hacerlo «buchito a buchito». En octubre de 2024 pidió renuncias de responsables por la crisis energética tras un apagón general en la isla.

El telón de fondo de esta nueva crítica es una Cuba en caída libre: la CEPAL proyecta una contracción del PIB de -6,5% para 2026, mientras The Economist Intelligence Unit estima -7,2% y el economista Pedro Monreal advierte un escenario de hasta -15%. El país sufre apagones de entre 20 y 25 horas diarias en varias zonas, con déficits de generación que han sobrepasado los 2,000 megavatios, además de escasez generalizada de alimentos y medicamentos.

En ese contexto, analistas advierten que las 176 medidas podrían replicar el modelo de privatización soviético de los años 90, favoreciendo a la élite gobernante con información privilegiada en lugar de beneficiar al pueblo cubano.